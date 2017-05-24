Тинькофф Банк запускает Android Pay

Москва, Россия — 22 мая 2017 г.

Тинькофф Банк объявляет о запуске Android Pay. С 23 мая клиенты Тинькофф Банка смогут оплачивать покупки прямо со своих мобильных устройств на операционной системе Android.



С помощью Android Pay можно оплачивать покупки в магазинах, приложениях и интернет-магазинах.



Пали Бхат, вице-президент по управлению продуктами Google, прокомментировал: «Мы рады, что с помощью Android Pay клиенты Тинькофф Банка получат возможность оплачивать покупки просто и безопасно. С завтрашнего дня устройство Android можно использовать для платежей по всей России. Число магазинов и приложений, где доступна наша технология, растет каждый день».

Анатолий Макешин, заместитель председателя правления, директор платежных систем Тинькофф Банка, прокомментировал: «Тинькофф Банк запускает Android Pay сразу для двух платежных систем — Mastercard и Visa. Благодаря Android Pay наши клиенты, владельцы устройств на операционной системе Android, смогут совершать покупки в одно касание. При этом они по-прежнему смогут получать бонусы за все покупки по карте и пользоваться другими преимуществами карт Тинькофф Банка».



Чтобы начать оплачивать покупки с мобильных устройств Android, необходимо установить приложение Android Pay из Google Play. Далее необходимо зарегистрироваться в Android Pay через приложение и добавить платежную карту. Клиенты Тинькофф Банка также смогут добавить карту через мобильный банк Тинькофф.



Для оплаты покупок с помощью Android Pay в магазинах достаточно разблокировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу. Количество точек продаж в России, где доступны бесконтактные платежи, постоянно растет, ожидается, что к 2020 году эта технология будет доступна в каждом терминале.



Для оплаты покупок в приложениях и интернет-магазинах достаточно выбрать в качестве способа оплаты Android Pay.

Расплачиваться с помощью Android Pay можно устройствами с операционной системой Android 4.4 — KitKat и выше. Для оплаты бесконтактным способом в магазинах необходимо, чтобы устройство было оснащено NFC-чипом.



Android Pay не хранит и никуда не передает номер платежной карты, поэтому платежи с помощью Android Pay безопасны.

