Осенью Tinkoff Fintech пройдет уже в третий раз. После весенних курсов 24 человека начали работать в Тинькофф Банке, еще 8 студентов попали на летнюю стажировку. За все время проведения курсов сотрудниками банка стали 50 студентов.
Обучение в школе Tinkoff Fintech бесплатное.
У школы есть общий курс для всех студентов — «Финтех тренды». В дополнение к общему курсу каждый студент выбирает для себя одно из пяти направлений — Scala, Frontend, Android, iOS или Машинное обучение в финансовой сфере.
Чтобы стать студентом, нужно сдать вступительный экзамен. Экзамен для мобильных потоков проходит в формате тестирования, абитуриенты остальных направлений должны будут решить набор задач по математике и программированию. Для решения задач по программированию можно пользоваться Python 2 и 3, C++, Java. Для некоторых специальностей есть второй этап — чтобы поступить на специальность Frontend, нужно также пройти очное собеседование, на iOS и Android — сделать лабораторную работу.
Сдать вступительный экзамен можно в любое время с 12:00 11 сентября до 12:00 13 сентября на сайте https://fintech.tinkoff.ru/
Tinkoff Fintech — очная школа, занятия проходят в офисе Тинькофф Банка в Москве на станции метро Водный стадион.
Первые занятие пройдут на неделе с 18 сентября и продлятся до середины ноября — конца декабря в зависимости от направления. В неделю запланированы по 1–2 занятия, каждое длится 2–3 часа. У студентов будет много домашних заданий и дипломный проект. На выполнение заданий будет уходить по 10–15 часов в неделю.
Студенты, которые успешно закончат обучение, получат приглашение на собеседование в Тинькофф Банк, сертификат об окончании школы и памятные подарки.
Лекции и практические семинары в школе Tinkoff Fintech читают вице-президенты и ведущие специалисты банка. Они расскажут о современных технологиях в банковской сфере, о блокчейне и биткойне, о мобильном банкинге, социальных сетях, искусственном интеллекте и многом другом.
Направления Tinkoff Fintech:
Scala — студенты изучат основы языка Scala, познакомятся с основами функционального программирования и научатся использовать новые концепции конструирования программ, недоступные в других языках программирования.
Frontend — cтуденты познакомятся с современным JavaScript и его отличиями от классических языков программирования, научатся создавать веб-интерфейсы, разберутся в принципах асинхронного программирования и клиент-серверного взаимодействия, разработают веб-приложение на базе фреймворков Angular 2–4 и React.
Android — cтуденты изучат языки программирования Java и Kotlin, архитектуру операционной системы Android и основные средства обеспечения безопасности, доступные для платформы инфраструктуру, ресурсы и окружение, самостоятельно разработают несколько приложений, используя инфраструктуру банка.
iOS — студенты познакомятся со средой разработки iOS-приложений на языке программирования Swift, узнают об основных подходах в разработке iOS-приложений, изучат инструменты, помогающие находить и исправлять ошибки, разработают свое iOS-приложение, которое сможет взаимодействовать с приложениями других студентов курса.
Машинное обучение в финансовой сфере предполагает много практических занятий. Студенты разберут реальные банковские задачи, с которыми сталкиваются сотрудники банка каждый день: скоринг клиентов, автоматический парсинг соцсетей, определение интонации при звонке, выявление мошенников и другие.
Подать заявку на обучение и узнать подробнее о Tinkoff Fintech School можно на сайте https://fintech.tinkoff.ru/.