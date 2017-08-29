TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России на базе финансового супермаркета Tinkoff.ru, сегодня объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за II квартал и первое полугодие, закончившиеся 30 июня 2017 г.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
II квартал 2017 г.
Чистый процентный доход вырос на 37% к предыдущему году и составил 11,2 млрд руб. (во II квартале 2016 г. — 8,2 млрд руб.)
Прибыль до налогообложения увеличилась на 68% до 5,5 млрд руб. (во II квартале 2016 г. — 3,3 млрд руб.)
Чистая прибыль выросла на 67% и составила 4,2 млрд руб. (во II квартале 2016 г. — 2,5 млрд руб.)
Рентабельность капитала увеличилась до 48,6% (во II квартале 2016 г. — 41,5%)
Чистая процентная маржа составила 26,4% (во II квартале 2016 г. — 25,9%)
Стоимость риска снизилась до 6,0% (во II квартале 2016 г. — 7,7%)
Первое полугодие 2017 г.
Чистый процентный доход вырос на 36% к предыдущему году и составил 21,1 млрд руб. (в первом полугодии 2016 г. — 15,5 млрд руб.)
Прибыль до налогообложения увеличилась на 72% до 9,9 млрд руб. (в первом полугодии 2016 г. — 5,8 млрд руб.)
Чистая прибыль выросла на 72% и составила 7,6 млрд руб. (в первом полугодии 2016 г. — 4,4 млрд руб.)
Рентабельность капитала увеличилась до 46,1% (в первом полугодии 2016 г. — 36,9%)
Чистая процентная маржа составила 26,1% (в первом полугодии 2016 г. — 25,7%)
Совокупные активы выросли на 23% и достигли 215,3 млрд руб. (на конец 2016 г. — 175,4 млрд руб.)
Общий объем кредитного портфеля увеличился на 16% и составил 139,5 млрд руб. (на конец 2016 г. — 120,4 млрд руб.)
Объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 18% и составил 121,2 млрд руб. (на конец 2016 г. — 102,9 млрд руб.)
Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле снизилась до 9,4% (на конец 2016 г. — 10,2%)
Объем средств на счетах клиентов вырос на 13% и достиг 140,2 млрд руб. (на конец 2016 г. — 124,6 млрд руб.)
Объем собственных средств вырос на 22% и составил 35,9 млрд руб. (на конец 2016 г. — 29,5 млрд руб.)
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2017 г.
За первое полугодие 2017 г. привлечено более 770 000 новых активных клиентов — держателей кредитных карт
В апреле 2017 г. Тинькофф Банк объявил о планируемом запуске собственного виртуального оператора сотовой связи «Тинькофф Мобайл» и начал предварительный сбор заявок на подключение абонентов
В апреле 2017 г. Тинькофф Банк успешно разместил пятилетний облигационный заем в размере 5 млрд руб. со ставкой купона 9,65%
В апреле 2017 г. Тинькофф Банк вступил в Ассоциацию развития финансовых технологий
В мае 2017 г. аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Тинькофф Банку рейтинг «A(RU)» со стабильным прогнозом
В мае 2017 г. клиенты Тинькофф Банка получили возможность пользоваться Android Pay
В июне 2017 г. Тинькофф Банк подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом «Сколково»
В июне 2017 г. Тинькофф Банк разместил бессрочные облигации на сумму 300 млн долл. США по ставке 9,25% через специально созданную ирландскую компанию TCS Finance D.A.C. Инструмент соответствует требованиям Базеля III и одобрен ЦБ РФ для включения в формулу расчета достаточности капитала по нормативу Н1.2.
В июне 2017 г. Тинькофф Банк запустил сервис «Тинькофф Недвижимость» для поиска и покупки квартир на первичном рынке жилья в рамках развития своего финансового супермаркета Tinkoff.ru
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2017 г.
По состоянию на 1 августа 2017 г. доля Тинькофф Банка на российском рынке кредитных карт выросла до 11,5%, что позволило Банку еще больше укрепить свои позиции второго крупнейшего игрока
В июле 2017 г. журнал The Banker назвал Тинькофф Банк самым рентабельным банком в Центральной и Восточной Европе
В июле 2017 г. Тинькофф Банк был признан лучшим среди банков Центральной и Восточной Европы в категориях «Лучшие депозитные, кредитные и инвестиционные онлайн-продукты» и «Лучший банк в социальных сетях» премии World’s Best Consumer Digital Banks (Лучшие банки по цифровым услугам 2017 года) по версии издания Global Finance
В августе 2017 г. Тинькофф Банк начал поэтапное развертывание сети собственных банкоматов
Объявление о второй выплате промежуточных дивидендов
28 августа 2017 г. Совет директоров одобрил вторую выплату промежуточных дивидендов за 2017 г. в размере 0,20 долл. США на одну акцию / ГДР (при этом одна ГДР соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно 36,5 млн долл. США (2,1 млрд руб.). Решение было принято согласно дивидендной политике Группы.
В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Группы на пятницу, 8 сентября 2017 г., состоится ориентировочно в понедельник, 11 сентября 2017 г. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 7 сентября 2017 г.
Выплата дивидендов держателям ГДР Группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через 5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.
УТОЧНЕННЫЙ ПРОГНОЗ НА 2017 г.
С учетом достигнутых результатов Группа пересмотрела ожидаемый уровень чистой прибыли по итогам 2017 г. в сторону увеличения до не менее 17 млрд руб. по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне не менее 14 млрд руб.
Группа также пересмотрела прогноз в отношении:
стоимости риска, которая, как ожидается, составит приблизительно 7—8% (предыдущий прогноз составлял 9—10%);
прироста чистого портфеля, который, как ожидается, составит приблизительно 35% (предыдущий прогноз — не менее 20%),
стоимости фондирования, которая составит менее 8% (предыдущий прогноз – около 9%).
Комментируя результаты, Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз отметил:
«В первом полугодии 2017 г. Группа показала высокие результаты под влиянием двух основных факторов: непрерывного активного роста нашего основного бизнеса в сегменте кредитных карт и уверенного развития новых направлений деятельности, которые мы запустили в последние несколько лет в рамках финансового супермаркета Tinkoff.ru.
В этом году наша работа по диверсификации бизнеса стала заметной не только по выручке, но и по чистой прибыли. Некоторые продукты, не связанные с кредитованием, уже прошли точку безубыточности, а оставшиеся предположительно выйдут на прибыльность уже во втором полугодии. Изначально мы развивали новые продукты в рамках перекрестных продаж существующим клиентам, но сейчас предлагаем их в основном на открытом рынке, поскольку занимаемся привлечением новых клиентов в свою растущую экосистему. Во втором квартале 2017 г. продукты, не связанные с кредитными картами, суммарно принесли 3,3 млрд руб. дохода; к концу года их доля, по нашим оценкам, может вырасти приблизительно до 20%.
При том что новые направления деятельности, не связанные с кредитованием, демонстрируют многообещающие результаты, мы не прекращаем наращивать объемы кредитного бизнеса. Благодаря тому, что качество кредитов остается на высоком уровне, а стоимость средств снижается, экономические показатели нашего кредитного портфеля становятся все более привлекательными.
Во втором квартале и в первом полугодии 2017 г. мы зафиксировали рекордную чистую прибыль — на уровне 4,2 млрд руб. и 7,6 млрд руб. соответственно. Уверенная динамика бизнеса Группы в текущем квартале привела к пересмотру прогноза на 2017 г. в сторону повышения: на данный момент ожидается, что чистая прибыль за весь год превысит 17 млрд руб. Мы также рады сообщить, что, согласно дивидендной политике Группы, Совет директоров одобрил выплату дивидендов в размере 2,1 млрд руб.».
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Во II квартале и первом полугодии 2017 г. Группа в очередной раз показала высокие результаты благодаря активному росту выпуска кредитных карт — ее основного бизнеса — и положительной динамике новых направлений деятельности.
В результате чистая прибыль Группы за II квартал и первое полугодие 2017 г. составила 4,2 млрд руб. и 7,6 млрд руб., а рентабельность капитала достигла 48,6% и 46,1% соответственно.
В первом полугодии 2017 г. Группа выпустила 1 миллион кредитных карт, в том числе 570 000 во II квартале 2017 г., при этом общий объем денежных операций по кредитным картам в первом полугодии 2017 г. вырос на 53% к предыдущему году и составил 119,4 млрд руб. (в первом полугодии 2016 г. — 78,0 млрд руб.).
Валовый процентный доход в первом полугодии 2017 г. вырос на 21% к предыдущему году, достигнув 27,3 млрд руб. (в первом полугодии 2016 г. — 22,6 млрд руб.), а во II квартале 2017 г. этот показатель увеличился на 23% к предыдущему году и составил 14,3 млрд руб. (во II квартале 2016 г. — 11,6 млрд руб.). Это обусловлено ростом объема кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. Во II квартале 2017 г. доходность кредитного портфеля осталась на уровне 40,1%, при этом доходность портфеля ценных бумаг Группы снизилась до 7,3%. За первое полугодие 2017 г. доходность кредитного портфеля составила 39,6% (в первом полугодии 2016 г. — 40,0%).
Процентные расходы во II квартале 2017 г. не изменились и составили 2,9 млрд руб., что привело к дальнейшему снижению стоимости фондирования до 7,6%.
Чистый процентный доход во II квартале 2017 г. вырос на 37% к предыдущему году и составил 11,2 млрд руб. (во II квартале 2016 г. — 8,2 млрд руб.), а в первом полугодии 2017 г. увеличился на 36% к предыдущему году до 21,1 млрд руб. (в первом полугодии 2016 г. — 15,5 млрд руб.). Чистая процентная маржа во II квартале и первом полугодии 2017 г. была равна 26,4% и 26,1% соответственно (во II квартале и первом полугодии 2016 г. — 25,9% и 25,7% соответственно). Снижение стоимости риска способствовало росту скорректированной на риск чистой процентной маржи до 21,7% во II квартале 2017 г. (во II квартале 2016 г. — 19,3%) и 20,6% в первом полугодии 2017 г. (в первом полугодии 2016 г. — 18,2%).
Контроль показателей стоимости риска и эффективное управление качеством портфеля остаются в числе приоритетов Группы. Во II квартале 2017 г. стоимость риска снизилась до 6,0% после сезонного повышения до 7,6% в предыдущем квартале (во II квартале 2016 г. — 7,7%), а в первом полугодии 2017 г. этот показатель снизился до 6,8% по сравнению с 8,6% в первом полугодии 2016 г.
Группа также продолжает активно развивать новые направления деятельности, каждое из которых демонстрирует уверенную динамику, при этом наиболее впечатляющие результаты достигнуты в сфере услуг для МСБ. В первом полугодии 2017 г. комиссионный доход Группы вырос на 61,0% к предыдущему году и составил 6,1 млрд руб. (в первом полугодии 2016 г. — 3,8 млрд руб.).
На конец первого полугодия 2017 г. Группа осуществляла обслуживание текущих счетов более 2,1 миллиона клиентов, а общий остаток денежных средств на этих счетах превышал 55 млрд руб. Число клиентов Группы в сегменте МСБ выросло до 140 000, при этом общий остаток денежных средств на их текущих счетах составил более 11,8 млрд руб. Бизнес по обслуживанию МСБ вышел на уровень безубыточности в июне 2017 г., а соответствующий комиссионный доход Группы в первом полугодии 2017 г. составил 0,8 млрд руб. Совместно с семью другими банками-партнерами Группа продолжает развивать свою ипотечную платформу, через которую во втором квартале 2017 г. было выдано ипотечных кредитов на сумму свыше 1,5 млрд руб. По прогнозам Группы, платформа выйдет на уровень безубыточности во втором полугодии 2017 г. Сервис «Тинькофф Инвестиции» также показывает уверенный рост. С учетом того, что при помощи сервиса открывается каждый четвертый брокерский счет, Группа планирует вывести его на уровень безубыточности во втором полугодии 2017 г.
Во II квартале 2017 г. операционные расходы увеличились на 14% к предыдущему кварталу за счет дальнейшего роста расходов на привлечение клиентов. Соотношение доходов и расходов во II квартале 2017 г. снизилось до 42,3% вследствие значительного роста процентного и комиссионного дохода.
В итоге чистая прибыль группы за II квартал 2017 г. составила 4,2 млрд руб. (во II квартале 2016 г. — 2,5 млрд руб.). Чистая прибыль за первое полугодие 2017 г. составила 7,6 млрд руб. (в первом полугодии 2016 г. — 4,4 млрд руб.), в результате чего рентабельность собственного капитала за II квартал 2017 г. вышла на уровень 48,6%.
В первом полугодии 2017 г. Группа сохранила хорошие показатели баланса: совокупные активы выросли на 23% и достигли 215,3 млрд руб. (по состоянию на конец 2016 г. — 175,4 млрд руб.) благодаря значительному росту кредитного портфеля и средствам, привлеченным в рамках размещения бессрочных субординированных еврооблигаций.
В первом полугодии 2017 г. общий объем кредитного портфеля Группы увеличился на 16% и составил 139,5 млрд руб. (по состоянию на конец 2016 г. — 120,4 млрд руб.). Это обусловлено привлечением более 430 000 и 770 000 новых активных клиентов — держателей кредитных карт во II квартале и первом полугодии 2017 г. соответственно.
Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов увеличился на 18% до 121,2 млрд руб. (по состоянию на конец 2016 г. — 102,9 млрд руб.). В результате этого рыночная доля Тинькофф Банка по состоянию на 1 августа 2017 г. достигла 11,5%, что позволило Банку еще больше укрепить свои позиции второго крупнейшего игрока на российском рынке кредитных карт.
Группа продолжает повышать качество кредитного портфеля: во II квартале 2017 г. доля неработающих кредитов снизилась до 9,4% по сравнению с 9,6% в I квартале 2017 г. Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов осталось на прежнем уровне 1,4.
Объем средств на счетах клиентов за период вырос на 13% и достиг 140,2 млрд руб. (в I квартале 2017 г. — 123,3 млрд руб., на конец 2016 г. — 124,6 млрд руб.). В апреле 2017 г. Тинькофф Банк успешно разместил пятилетний облигационный заем в размере 5 млрд руб. с офертой в апреле 2019 г. В июне 2017 г. Тинькофф Банк разместил бессрочные облигации на сумму 300 млн долл. США по ставке 9,25% через специально созданную ирландскую компанию TCS Finance D.A.C., предусматривающие колл-опцион в сентябре 2022 г. Одновременно с этим Группа выкупила значительную часть своих субординированных облигаций, относящихся к капиталу второго уровня.
Во II квартале 2017 г. собственные средства Группы выросли на 22% до 35,9 млрд руб. (на конец 2016 г. — 29,5 млрд руб.). Включение бессрочных облигаций Группы в состав дополнительного капитала первого уровня способствовало увеличению коэффициентов достаточности капитала Группы по стандартам Базельского комитета. По состоянию на 1 августа 2017 г. показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ вырос до 16,6%, а по нормативу Н1.2 — до 14,3%. Показатель достаточности капитала по нормативу Н1.1 остался на комфортном уровне 9,0%, и Группа прогнозирует его рост после включения аудированной чистой прибыли Группы за II квартал 2017 г. в состав капитала первого уровня.
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Во вторник, 29 августа 2017 г., в 15:00 по британскому времени (17:00 по московскому времени, 10:00 по восточному летнему времени США), руководство Банка проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.
Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте Тинькофф Банка по адресу: https://www.tinkoff.ru/eng/investor-relations/results-and-reports/
Для подключения необходимо воспользоваться представленным ниже данными.
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Презентация в реальном времени будет транслироваться по адресу: http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=4865
Рекомендуется зарегистрироваться приблизительно за 10 минут до начала звонка.
Прогнозные заявления
Некоторые сведения, приведенные в настоящем документе, могут содержать предполагаемую информацию или другие заявления прогнозного характера, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы или Тинькофф Банка. Такие заявления прогнозного характера определяются наличием таких слов как «ожидаться», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», «может быть» или «возможно», их отрицательных форм и прочих подобных выражений. Группа и Тинькофф Банк предупреждают, что такие заявления являются исключительно предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Группа и Тинькофф Банк не намерены пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной в настоящем документе даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы или Тинькофф Банка, в том числе, помимо прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях деятельности Группы, а также многие другие риски, относящиеся конкретно к Группе, Тинькофф Банку и их деятельности.