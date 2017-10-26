Начать свой бизнес: Тинькофф и Uber запустили пилотный проект для водителей-партнеров

Сегодня Тинькофф Бизнес и Uber запустили в Санкт-Петербурге пилотную программу поддержки водителей, которые хотят сотрудничать с Uber напрямую, став индивидуальными предпринимателями (ИП).



Теперь водители смогут оформить статус ИП, подав заявку прямо в центре поддержки водителей Uber в Санкт-Петербурге. Программа предусматривает открытие расчетного счета и выдачу банковской карты Тинькофф участникам, а также бухгалтерское обслуживание и автоматизацию уплаты налогов.



Программа поддержки водителей будет тестироваться в Санкт-Петербурге в течение двух месяцев и впоследствии может быть расширена на другие регионы России, где работает Uber.



Главные преимущества программы — удобство и простота для водителей, прозрачность пенсионных накоплений и контроль над доходом от поездок с Uber. Процедура подачи документов займет около 20 минут, а сама регистрация ИП в налоговой — не больше 5 дней. Оформление необходимых документов возьмут на себя специалисты Тинькофф Бизнеса, так что водителю даже не придется ехать в налоговую службу. Доход от поездок будет еженедельно поступать на счет Тинькофф Банка за вычетом комиссии Uber. Налоги, пенсионные и страховые взносы будут рассчитаны и уплачены автоматически.



Все участники программы смогут воспользоваться бесплатным бухгалтерским обслуживанием как минимум в течение 6 месяцев, а дальнейшая стоимость обслуживания может быть компенсирована для активных водителей Uber.



Станислав Близнюк, операционный директор Тинькофф Банка, прокомментировал: «Сегодня любой водитель может зарегистрировать ИП и стать прямым партнером Uber. Это позволяет ему самостоятельно организовывать свое рабочее время и избавляет от лишних расходов на посредников. При этом водитель получает легальный доход, а значит может пользоваться всеми преимуществами работы „вбелую“ — получать пенсионные отчисления, справку для оформления визы, а также кредит в банке при необходимости. Специально для водителей мы запустили пилотный проект, который делает процесс регистрации ИП более понятным и избавляет их от дополнительных затрат».



«Мы поощряем предпринимательскую инициативу, и верим, что сотрудничество с Uber — отличная возможность для водителей не только обеспечить себе достойный доход, но и самостоятельно выстроить комфортный график работы, который позволит совмещать Uber с другими профессиональными задачами и личными делами, — комментирует сотрудничество Дмитрий Измайлов, генеральный директор Uber в России. — Проект с Тинькофф избавляет водителей от необходимости разбираться в тонкостях бухгалтерских процессов, при этом помогает четко контролировать и увеличивать собственный доход».