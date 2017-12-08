Москва, Россия — 8 декабря 2017 г.
Тинькофф Банк и оператор связи Tele2 запустили кобрендовую кредитную карту «Другие правила». Держатели банковских карт будут получать за любые покупки бонусы, которыми затем можно компенсировать траты в категориях «Рестораны» и «Железнодорожные билеты».
После оформления заявки на карту «Другие правила» абоненты Tele2 получат бонус в размере 500 рублей на счет мобильного телефона. Подробности — в условиях акции.
Александр Бро, руководитель управления развития партнерских программ Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы рады предложить абонентам Tele2 карту, которая позволяет воспользоваться всеми преимуществами Тинькофф Банка и получить дополнительный бонус на счет мобильного телефона».
«Следуя „Другим правилам“ мы стараемся обеспечить нашим клиентам максимальную выгоду и удобство в использовании сервисов. Наша цель − предоставить им разнообразие карточных продуктов от разных банков в сочетании с интересными предложениями от Tele2. Мы рады, что нашим новым партнером стал Тинькофф Банк, вместе с которым мы расширили выбор условий по кредиту, обслуживанию карты и набор программ лояльности», — комментирует сотрудничество Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов.
За оплату покупок картой «Другие правила» клиенты Тинькофф Банка получают бонусные баллы в размере 1% от потраченной суммы.
Компенсировать баллами можно покупки в следующих категориях:
«Рестораны», «Кафе», «Фастфуд»;
«Ж/д билеты».
1 балл = 1 рубль РФ
С подробными условиями можно ознакомиться в описании программы лояльности.
Кредитный лимит по карте составляет до 300 000 рублей. Льготный период, в рамках которого банк не начисляет проценты — до 55 дней. Оформить карту можно с 18 лет.
Также держатели карты получают такие преимущества как возможность пополнять карту без комиссии в более чем 300 000 точках пополнения партнеров банка и бесплатную доставку по удобному адресу в течение нескольких дней. Банк предоставляет полностью дистанционное обслуживание, без необходимости посещать офис.
Для получения карты необходимо оформить заявку на сайте Tele2. После рассмотрения заявки сотрудники Тинькофф Банка договорятся о времени и месте получения карты, а также ответят на все вопросы.