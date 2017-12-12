Тинькофф Банк сообщает, что с 13 декабря 2017 г. вступают в силу новые редакции Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц, а также Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.
Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц (ред. от 13 декабря 2017 г.).
Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (ред. от 13 декабря 2017 г.).
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