Финтех-школа Тинькофф Банка расширяет географию. Зимний набор школы пройдет не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.Финтех-школа — образовательный проект Тинькофф Банка для студентов и недавних выпускников. Лекции и практические семинары читают вице-президенты и ведущие специалисты Банка. Они рассказывают о современных технологиях в банковской сфере, мобильном банкинге, социальных сетях, искусственном интеллекте, блокчейне и криптовалюте. Обучение в Финтех-школе бесплатное.Константин Маркелов, директор по бизнес-технологиям Тинькофф Банка, прокомментировал: «Зимой 2018 г. Финтех-школа Тинькофф пройдет уже в четвертый раз. Мы довольны результатами первых трех курсов — к нам на обучение приходят талантливые ребята, а мы стараемся поделиться с ними наработанными знаниями и опытом. Лучших студентов приглашаем на работу в Тинькофф Банк. С предыдущего потока, который проводился в Москве, нашими сотрудниками стали 26 человек. За все время проведения на работу в Банк вышли 79 выпускников. Перспективные студенты и выпускники живут не только в Москве, поэтому мы решили масштабировать наш образовательный проект и провести курсы в других регионах России».Обучение в Финтех-школе Тинькофф Банка начнется на неделе с 19 февраля и продлится до конца апреля. Занятия будут проходить 1–2 раза в неделю, каждое по 2–3 часа. На выполнение домашних заданий будет уходить по 10–15 часов в неделю.Каждый студент сможет изучить два курса. «Финтех-тренды» — общий курс для всех студентов, студенты не из Москвы смогут прослушать его онлайн. В дополнение к нему каждый выберет для себя одно из шести направлений — Scala, Frontend, Android, iOS, а также новые курсы «Управление рисками» и «Автоматизации тестирования».Сдать вступительный экзамен в Финтех-школе Тинькофф Банка можно в любое время с 6 февраля 12:00 по 8 февраля 17:00 на сайте https://fintech.tinkoff.ru/ Экзамен для мобильных потоков пройдет в два этапа — тестирование и практическое задание. Абитуриенты курсов Scala, Frontend и курсов по автоматизации тестирования должны будут решить набор задач по программированию, абитуриенты направления «Управление рисками» — задачи по программированию и математике. Для решения задач по программированию можно пользоваться C, C++, Python 2/3, Java, Scala, C#, Ruby, PHP, Haskell, Go, Node.js.Студенты, которые успешно закончат обучение, получат приглашение на собеседование в Тинькофф Банк, сертификат об окончании школы и памятные подарки.