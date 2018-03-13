Тинькофф Банк сообщает, что вносит изменения в условия тарифа по продукту «Счет Обслуживания Кредита» ТПС 7.1 (рубли РФ) с 14 марта 2018 г.

Основное изменение в тарифе связано с увеличением лимита бесплатных пополнений.