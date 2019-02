Тинькофф Банк запускает премиальные карты Tinkoff Black Edition и Tinkoff ALL Airlines Black Edition

Москва, Россия — 05 апреля 2018 г.

Тинькофф Банк представил клиентам премиальные карты Tinkoff Black Edition (дебетовая) и ALL Airlines Black Edition (дебетовая и кредитная) платежной системы MasterCard.



Среди ключевых преимуществ нового предложения: персональное обслуживание, доступ в бизнес-залы аэропортов и два бесплатных прохода в месяц (LoungeKey), бесплатная страховка для путешествий с семьей (до пяти человек) с покрытием 100 000 долларов США, которая также распространяется на экстремальные виды спорта (лыжи, сноуборд и пр.), и консьерж-сервис.



Клиентам, оформившим дебетовую карту Tinkoff Black Edition, доступны расширенные лимиты (увеличены в 10 раз) по начислению кэшбэка — до 30 000 рублей, начисление 6% на остаток по счету в рублях на всю сумму без ограничений, улучшенные условия бесплатных снятий и пополнений (до 1 млн рублей в месяц с учетом снятий через банкоматы Тинькофф Банка), а также переводов по номеру карты — до 50 000 рублей.



Для держателей кредитной карты ALL Airlines Black Edition расширен максимально возможный кредитный лимит — до 2 млн рублей (с возможностью увеличения), отменен шаг компенсации в 3 000 миль (для дебетовых карт тоже), доступно снятие наличных до 100 000 рублей без комиссий и всего 2% за снятие свыше 100 000 рублей. Кроме того, начисляются приветственные мили — 10 000, а дополнительные карты выпускаются бесплатно.



Для владельцев дебетовой и кредитной карт ALL Airlines Black Edition также действуют расширенные лимиты (увеличены в 5 раз) по начислению миль — до 30 000, на остаток по счету начисляется 6% в виде миль без ограничений.



Стоимость обслуживания премиальных карт бесплатная при выполнении одного из условий: если у клиента размещены денежные средства в Тинькофф Банке в размере от 3 млн рублей или эквивалентная сумма в валюте (учитываются средства на карточных, накопительных и брокерских счетах и вкладах) или если клиент тратит на покупки от 200 000 рублей в месяц.



«Премиальное обслуживание — это то, чего так долго ждали наши клиенты. Мы тщательно подготовились к этому запуску, заметно улучшили условия и тарифы для всех категорий клиентов: для тех, кто предпочитает переводить заработную плату на дебетовые карты Тинькофф Банка, и для тех, кому важны накопленные мили и широкий лимит по кредиту. Мы уверены, что у нашего нового предложения для mass affluent сегмента появится много поклонников», — комментирует Данил Анисимов, вице-президент, директор департамента продуктов и портфельного менеджмента Тинькофф Банка.