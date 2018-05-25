Тинькофф Банк и МСП Банк договорились о сотрудничестве по кредитованию малого и среднего бизнеса

Санкт-Петербург, Россия — 24 мая 2018 г.

Тинькофф Банк и МСП Банк подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.



По условиям соглашения, Тинькофф Банк выступает агентом МСП Банка и получает возможность сопровождать сделки по кредитам для малого и среднего бизнеса в рамках программы кредитования партнера.



Это значит, что Тинькофф Банк сможет оказывать компаниям комплексную поддержку для получения кредитов — контролировать заявки, осуществлять сбор, проверку и оформление необходимой документации, а также давать консультации клиентам. В рамках партнерства Тинькофф Банк получает от МСП Банка комиссионное вознаграждение.



«Мы рады сообщить о начале нашего сотрудничества с МСП Банком и предложить клиентам одни из самых низких на рынке ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса. Мы берем на себя колоссальный объем операционной работы и всю головную боль, связанную с оформлением документов, в том числе, оценкой бизнеса. Кроме того, мы бесплатно предоставляем услуги персональных менеджеров, которые доступны для общения в режиме 24/7. Уверены, что наш удобный сервис и экспертиза будут востребованы не только у клиентов Тинькофф Банка, а у всех предпринимателей, заинтересованных в развитии бизнеса», — комментирует Оливер Хьюз, Председатель правления Тинькофф Банка.



«Наше сотрудничество с Тинькофф Банком — это очередной этап в реализации нашей стратегии по расширению доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе — в рамках государственных программ. После подписания агентского соглашения клиентам Тинькофф Банка будет доступно комплексное обслуживание, включающее в себя широкую линейку кредитных продуктов МСП Банка. Наша цель не конкурировать с другими банками на рынке финансовых услуг, а предоставлять возможность для получения кредитов МСП Банка по низким ставкам для всех российских предпринимателей», — отметил Дмитрий Голованов, Председатель правления МСП Банка.



Соглашение заключено сроком на 1 год и может быть продлено по взаимному согласию сторон.



О МСП Банке



МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки. Подробнее на www.mspbank.ru.