Москва, Россия — 10 августа 2018 г.
Тинькофф Банк сообщает о введении в действие новой редакции тарифного плана для всех дебетовых карт и рублевых накопительных счетов.
Изменения, вступающие в силу с 21 августа 2018 г.:
• теперь дебетовые карты можно бесплатно пополнять наличными во всех банкоматах Тинькофф (ранее действовал лимит бесплатных пополнений в банкоматах Тинькофф);
• стало доступно бесплатное пополнение дебетовых карт с карт других банков (ранее действовал лимит бесплатных пополнений);
• отменяется плата за перевыпуск карты;
• повышается плата за услугу «Оповещение об операциях» с 39 до 59 рублей;
• отменяется комиссия за квази-кэш операции (приравненные к снятию наличных) на сумму менее 3 000 рублей (100 долларов США/ евро /фунтов стерлингов для валютных счетов) в рамках бесплатного лимита изъятий по счету;
• ставка по рублевым накопительным счетам снижена с 6% до 5% годовых.