Москва, Россия — 19 сентября 2018 г.
Тинькофф Банк и Московская биржа стали официальными партнерами в рамках Ярмарки финансовых решений FINFAIR 2018, которая состоится в Москве в Музее Москвы 21—23 сентября 2018 г.
Среди ключевых задач FINFAIR 2018 — формирование финансовой культуры в стране, повышение уровня грамотности населения в области сохранения личных сбережений и планирования семейного бюджета. Программа FINFAIR 2018 рассчитана как на начинающих, так и на опытных инвесторов.
Посетители Ярмарки финансовых решений на интерактивном стенде Тинькофф смогут познакомиться с работой брокерской платформы Тинькофф Инвестиции и задать вопросы экспертам Тинькофф Банка о преимуществах инвестиционного сервиса. Гости FINFAIR 2018 смогут пройти тест «Какая ты ценная бумага?» (акция, облигация или ETF), собрать инвестиционный портфель с помощью робо-эдвайзера (робота-советника) и открыть брокерский счет в Тинькофф Банке. Все эти активности на стенде дают возможность участникам Ярмарки получить на свой брокерский счет возврат комиссий за сделки на платформе Тинькофф Инвестиции в первом месяце обслуживания.
Тинькофф Банк также представлен в деловой и образовательной программах FINFAIR 2018:
21 сентября
14:35 — 15:35, Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка и Ренат Довиденко, CFA, менеджер-эксперт по данным компании Thomson Reuters проведут диалог «Считать между строк. Как заработать на новостях, и почему акции дорожают на сообщениях в Twitter».
14:35 — 15:35, Евгений Дорофеев, инвестиционный аналитик по долговым инструментам Тинькофф Банка проведет мастер-класс «Облигации: что выбрать, если ты агрессивный инвестор».
22 сентября
12:00 — 13:00, Кирилл Фатеев, руководитель отдела инвестиционных продуктов для состоятельных клиентов Тинькофф Банка и Александр Смирнов, главный аналитик по рискам клиентских портфелей Тинькофф Банка обсудят альтернативные способы для инвестиций и проведут мастер-класс «Краш-тест: какую финансовую подушку безопасности выбрать? Вклады или инвестиции?»
17:45 — 18:45, Антон Кицун, руководитель отдела инвестиций и трейдинга Тинькофф Банка и Дмитрий Тарасов, ведущий менеджер по продуктам Тинькофф Банка расскажут, как устроен брокерский сервис Тинькофф Инвестиции в рамках мастер-класса «Биржа у тебя в кармане. Как начать торговать с помощью мобильного приложения?».
23 сентября
15:30 — 16:30, Кирилл Комаров, старший инвестиционный аналитик Тинькофф Банка объяснит, как разобраться в торгах на бирже, и проведет мастер-класс «Инвестируй в то, что знаешь. Как извлечь пользу из своего персонального опыта».
В Ярмарке финансовых решений FINFAIR 2018 примут участие более 120 спикеров: представители Минфина России, Банка России, Правительства Москвы, Московской биржи, крупнейших банков и брокерских компаний, а также ведущие российские экономисты и предприниматели. В рамках FINFAIR 2018 также состоится более 80 мероприятий в современных интерактивных форматах (public talk, лекторий, workshop и пр.).
Для детей на Ярмарке финансовых решений организована развивающая мастерская; в книжной гостиной, выполненной в pop-up-формате, состоятся беседы с творческими людьми. Также на площадке FINFAIR 2018 будут представлены интерактивная экспозиция участников и партнеров проекта, лаунж-зона и гастрономический фуд-корт.
Участие в FINFAIR 2018 бесплатное по предварительной регистрации на официальном сайте https://finfair2018.ru (вход для лиц до 18 лет — в сопровождении взрослых). Для тех, у кого нет возможности посетить Ярмарку лично, на сайте мероприятия будет организована онлайн-трансляция выступлений.
О Тинькофф Инвестициях
Тинькофф Инвестиции — мобильное приложение для покупки ценных бумаг на бирже с базовым набором опций и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Функционал брокерской платформы также доступен на Tinkoff.ru. В Тинькофф Инвестициях можно выбрать ценные бумаги и оплатить их с помощью банковской карты. Пользователи инвестиционной платформы могут совершать операции с более 1 000 инвестиционных ценных бумаг (акции, облигации, ОФЗ, ETF, ценные бумаги на бирже NASDAQ, на Московской, Санкт-Петербургской, Лондонской и Нью-Йоркской биржах).
Среди ключевых опций брокерской платформы Тинькофф: открытие брокерского счета за два дня, круглосуточное пополнение счета, возможность оплаты ценных бумаг с карты в любое время, когда идут торги на бирже, автоконвертация валюты при покупке, круглосуточный и моментальный вывод и онлайн-расчет налогов, робо-эдвайзер, который помогает собрать инвестиционный портфель в пару кликов, а также инвестиционная лента новостей (источники — Reuters, Интерфакс, VC.ru и др.).
О FINFAIR 2018
Ярмарка финансовых решений FINFAIR — просветительское городское мероприятие, побуждающее граждан к внимательному отношению к своим сбережениям и осознанному инвестированию. Первая Ярмарка была организована в 2017 году в Музее Москвы при поддержке Банка России и Правительства Москвы.
Организатором Ярмарки финансовых решений FINFAIR выступает Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, созданный в 2011 году в результате слияния Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) и Российской торговой системы (РТС). Московская биржа является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами и зерном.