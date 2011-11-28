Сбербанк открывает первый за Уралом современный Центр развития бизнеса

КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости, Светлана Белькович. Первый за Уралом Центр развития бизнеса Сбербанка России откроется в Красноярске и будет предлагать своим клиентам не только традиционные банковские услуги, но и оказывать всестороннюю поддержку бизнесу на всех этапах его развития, сообщила в пятницу представитель Восточно-Сибирского банка Сбербанка Евгения Леонтьева.

По ее словам, это первый за Уралом офис нового формата для предпринимателей. Здесь организованы отдельные зоны для текущих операций и консультирования, зона "Сбербанк-премьер" для клиентов с высоким уровнем доходов, зона самообслуживания с банкоматами и платежными терминалами, удобные места для работы с интернет-банкингом - системой "СбербанкБизнесОнл@йн". Есть комната для переговоров и конференц-зал.

Центр начнет работу 28 ноября и будет расположен бизнес-центре "Первая Башня" на площади 600 квадратных метров.

"Новый офис помимо традиционных банковских услуг будет оказывать всестороннюю поддержку бизнесу на всех этапах его развития. Концепция Центра предполагает тесное взаимодействие с партнерами банка в области поддержки малого и среднего предпринимательства, страховыми, юридическими, оценочными и консалтинговыми компаниями. Поэтому здесь оборудованы рабочие места для партнеров", - сказала Леонтьева.



Она отметила, что предприниматели будут иметь возможность в Центре получать консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации, обучения и другим вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.

"Открытие Центра развития бизнеса означает переход на новое качество отношений банка и клиента. Уверен, что Центр вскоре станет центром притяжения для предпринимателей и востребованной площадкой обмена успешным бизнес-опытом", - привела Леонтьева слова вице-президента Сбербанка России-председателя Восточно-Сибирского банка Алексея Логинова.



Восточно-Сибирский банк ОАО "Сбербанк России" является филиалом ОАО "Сбербанк России". Сеть обслуживания располагается на территории Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. У банка на первое января 2011 года - 15 отделений и 411 внутренних структурных подразделений.