QIWI Кошелек теперь можно пополнить через сервисы Сбербанка

Сбербанк России предоставляет пользователям QIWI Кошелька удобные способы пополнения. Так, клиенты Сбербанка уже могут перевести средства в QIWI Кошелек через услугу «Мобильный банк» или в 52,6 тысячах устройств самообслуживания – банкоматов и терминалов Сбербанка России. Комиссия за пополнение QIWI Кошелька с использованием дистанционных каналов Сбербанка России взимается QIWI Кошельком с пользователя в размере 0.75%. Со стороны банка дополнительная комиссия за проведение платежа не взимается. Важно, что пополнять Кошелек в банкоматах и терминалах смогут не только клиенты Сбербанка, но и держатели карт других российских банков. Для этого достаточно вставить карту в банкомат или терминал и выбрать нужный пункт меню: счёт в QIWI Кошельке будет пополнен моментально.



«Услуга, безусловно, будет востребована нашими клиентами – держателями банковских карт Сбербанка, которых уже более 66 миллионов», – считает начальник Управления платежных средств и расчетов Департамента РКО физических лиц Сбербанка России Олег Куришев.



«Самая разветвлённая система банкоматов популярнейшего российского банка является прекрасным способом быстро пополнить свой QIWI Кошелек, – отметил генеральный директор QIWI Кошелька Андрей Попков. – Уверен, эту новость оценят по достоинству все наши пользователи: не только клиенты Сбербанка, но и держатели карт других банков РФ».