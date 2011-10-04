Сбербанк объявляет о запуске комплексного предложения для молодежи.
Данное предложение адресовано клиентам в возрасте от 14 до 25 лет, для которых Сбербанк разработал отдельную продуктовую линейку, специальную коммуникацию, а также подходы к привлечению и обслуживанию - с учетом потребностей и ожиданий молодежи.
Ключевые задачи Сбербанка в рамках программы:
Повышение финансовой грамотности молодежи;
Повышение лояльности молодежной аудитории к Сбербанку;
Увеличение количества молодых клиентов Сбербанка.
Продуктовая линейка, созданная Сбербанком для молодежного сегмента:
Молодежные дебетовые карты (для клиентов в возрасте от 14 до 25 лет);
Молодежные кредитные карты (для клиентов в возрасте от 18 до 30 лет);
Потребительский кредит (для клиентов в возрасте от 18 лет);
Кредиты на оплату образования (для клиентов в возрасте от 14 лет).
Ключевое сообщение в рамках специальной коммуникации, созданной для молодежного сегмента - «Каждой мечте – Респект от Сбербанка».
Одной из форм реализации специальной коммуникации стал молодежный сайт www.sberbank-respect.ru, на котором можно найти информацию о молодежных продуктах, заказать молодежную дебетовую карту (в т.ч. с индивидуальным дизайном), заказать обратный звонок специалиста Банка, поиграть в игру «Остров мечты», и много другое.
В дальнейшем Сбербанк планирует активно развивать и улучшать молодежное предложение, запускать новые продукты, вводить новые сервисы и приложения, и многое другое.
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