Глава Сбербанка Г.О.Греф представил Президенту России Д.А.Медведеву программу «Респект от Сбербанка»

В ходе посещения Президентом России Д.А.Медведевым головного офиса Сбербанка Президент, Председатель Правления Сбербанка России Г.О.Греф представил главе государства программу «Респект от Сбербанка».



Запущенная Сбербанком в октябре 2011 г. программа «Респект от Сбербанка» – первое комплексное предложение банковских продуктов и услуг, созданных специально для молодежи в возрасте от 14 до 25 лет.



Ключевые цели программы – повышение финансовой грамотности молодежи, повышение лояльности молодежной аудитории к Сбербанку и привлечение новых молодых клиентов.



Программа объединяет наиболее актуальные для молодежи продукты: кредитные и дебетовые карты, потребительский кредит с 18 лет и образовательные кредиты. Каждый современный молодой человек сможет найти предложение от Сбербанка, которое позволит ему осуществить свою заветную мечту, будь то обучение в ВУЗе или веселое путешествие с друзьями.



Особое место в продвижении программы занимает молодежный сайт - www.sberbank-respect.ru. Здесь можно не только ознакомиться с продуктовым предложением, но и воспользоваться множеством интерактивных сервисов. К примеру, заказать молодежную дебетовую карту (как со стандартным, так и с индивидуальным дизайном) в режиме онлайн, воспользоваться интернет-банком Сбербанк ОнЛ@йн, заказать обратный звонок специалиста банка. Помимо этого, на сайте можно принять участие в постоянно обновляющихся играх и викторинах.



«В дальнейшем программа «Респект от Сбербанка» будет активно развиваться – как с точки зрения улучшения и развития продуктов и сервисов, так и с точки зрения программ повышения финансовой грамотности молодежи», – отметил Герман Греф.