Сбербанк, "Интерфакс" и Алексей Венедиктов создают новое интернет-СМИ – PublicPost

Сбербанк, "Интерфакс" и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов объявляют о создании нового федерального интернет-СМИ – PublicPost (www.publicpost.ru).



Основная цель проекта – развитие гражданской журналистики, создание наиболее полной и достоверной картины событий, происходящих во всех уголках России и странах бывшего СССР.



Концепция PublicPost – это популярный на рынке мировых интернет-СМИ симбиоз блог-платформы и профессиональной журналистики. Такой подход позволяет сделать освещение происходящих событий ярче и интереснее. «Здесь каждый сможет рассказать о событии в своем городе, стране или мире. Здесь каждый сможет высказать свое мнение, дать оценку происходящему и получить качественную и интересную информацию от ведущих деятелей политики, экономики и культуры. Мы рассчитываем оправдать наш девиз – «PublicPost – живая страна» и в течение трех-четырех лет войти в TOP-15 ведущих российских интернет-СМИ», – говорит главный редактор сайта Наргиз Асадова.



«Я считаю, что PublicPost – это то место, где могут свободно дискутировать о судьбах России самые разные общественно-политические деятели. Если мы увидим на этом сайте острые, творческие и интересные споры, если на нем будут представлены все, даже самые полярные, точки зрения, то будем считать это успехом нового интернет-СМИ», – говорит один из идейных вдохновителей проекта главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.



«Группа «Интерфакс» до сих пор главным образом развивала проекты в сегменте B2B. PublicPost позволит нам расширить аудиторию и, надеюсь, завоевать еще большую популярность среди интернет-пользователей», – подчеркнул заместитель генерального директора «Интерфакса» Алексей Горшков.



«PublicPost призван стать площадкой для «интеллектуальных блогов», в которых будут не только обсуждать актуальные проблемы, но и искать пути их решения, – отметил вице-президент, директор Управления общественных связей Сбербанка России Юрий Ровенский. – Кроме того, проект является логическим продолжением темы краудсорсинга, развитию которой Сбербанк уделяет большое внимание».