В банкоматах и терминалах Сбербанка для клиентов банка появились персональные предложения по кредитным картам

В банкоматах и терминалах Сбербанка в Москве появилась новая функция: персональные предложения по кредитным картам.



Теперь на устройствах самообслуживания клиенту предлагается ознакомиться с персональным предложением на выпуск кредитной карты с рассчитанным для него индивидуальным лимитом.



При наличии предложения клиент может получить кредитную карту моментального выпуска в любом столичном филиале Сбербанка. Время оформления такой карты не превышает 15 минут. На данный момент получить кредитную карту с помощью устройства самообслуживания могут 1,5 миллиона клиентов Московского банка Сбербанка России. Кредитные карты сегодня выдаются банком без взимания платы за годовое обслуживание, процентная ставка по кредиту составляет 17,9% - 19%, что является сегодня одним из лучших предложений на рынке.



Кроме этого, клиент может оформить заявление на кредитные кобрендинговые карты (Аэрофлот и МТС).



В феврале 2012 года Сбербанк внедрит новую услугу на всей территории России.



«Сбербанк стремится предоставлять своим клиентам самые современные и качественные продукты, – отметил Старший вице-президент Сбербанка России Виктор Орловский. – Данная функциональность является уникальной для российского рынка банковских услуг, предоставляемых через устройства самообслуживания».



По состоянию на 1 января 2012 г. Сбербанк, обладающий крупнейшей инфраструктурой обслуживания банковских карт, является лидером на рынке кредитных карт в России с объемом эмиссии 4,3 млн кредитных карт. В частности, в Москве работает 4901 устройство самообслуживания Сбербанка – 2788 банкоматов и 2122 информационно-платежных терминала. Доля операций, которые клиенты осуществляют через удаленные каналы обслуживания, превысила 70%.