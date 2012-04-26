Сбербанк занял первое место среди российских компаний в рейтинге FT Bowen Craggs Index of Corporate Website Effectiveness («Индекс эффективности корпоративных веб-сайтов»), составленном авторитетной консалтинговой компанией Bowen Craggs & Co.
Сайт Сбербанка http://www.sberbank.ru оказался на 37 месте, обогнав обе вошедшие в рейтинг российские компании Газпром (46) и Роснефть (70). Сбербанк значительно усовершенствовал работу своего сайта с 2009 года, когда занял 60 место в рейтинге.
«Одним из важнейших нововведений в работе нашего сайта стала смена дизайна его англоязычной версии, – сообщил вице-президент Сбербанка Юрий Ровенский – Теперь англоговорящим клиентам доступна полная информация о продуктах и услугах Сбербанка, улучшена навигация».
В рейтинг вошла 81 крупнейшая по капитализации публичная компания США, Европы и других стран мира. При определении рейтинга суммировались баллы, полученные в результате анализа сайта по ряду признаков. В частности, оценивались удобство навигации и согласованности разделов сайта, визуальный и текстовый посыл, эффективность работы контактных данных и решения проблем взаимодействия силами раздела FAQ и др.
«Нами согласована концепция дальнейшего развития сайта, – подчеркнул Юрий Ровенский. – Уже в этом году мы представим ряд революционных улучшений в его работе. Прежде всего – речь идет об интерактивной и мультимедийной составляющих».
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