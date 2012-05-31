Сбербанк начинает сотрудничество с Обещания.Ru

1 июня состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Сбербанк России". "Обещания.Ru" берут на себя обязательство посетить мероприятие, зафиксировать ключевые обещания и прогнозы, которые там прозвучат, и проследить за ходом их выполнения.



"Эта информация будет интересна всем клиентам Сбербанка: от частных вкладчиков до крупных корпоративных игроков. Ключевые показатели деятельности любой серьезной структуры выражаются не только в цифрах, но и в способности сделать верный прогноз и сдержать данное акционерам и клиентам слово. Именно два последних показателя мы постараемся взять на контроль и проанализировать с помощью наших экспертов", - сообщил руководитель проекта "Обещания.Ru" Андрей Черешнев.



"Сегодня Сбербанк – самая открытая и прозрачная компания России, и это серьезное конкурентное преимущество нашего банка. Мы намерены наращивать это преимущество, в том числе благодаря сотрудничеству с интересными и перспективными интернет-проектами – такими, как сервис "Обещания.Ru", - сказал в свою очередь вице-президент Сбербанка России Юрий Ровенский.



Обещания и прогнозы, прозвучавшие от ТОП-менеджеров Сбербанка в рамках собрания акционеров, будут формироваться и систематизироваться на странице спецпроекта, доступной по адресу: www.obeschania.ru