Есть идея?

Уважаемые клиенты и пользователи портала banki.ru!



Мы начали более плотное сотрудничество с порталом banki.ru.

"Есть идея" - один из новых инструментов банковского портала, с помощью которого можно эффективно наладить обмен предложениями по совершенствованию услуг Сбербанка. Мы высоко оцениваем его значимость и эффективность, и считаем, что у огромного числа наших клиентов можно многому научиться. Более того, Сбербанк давно уделяет идеям клиентов внимание, посредством собственного подобного проекта "Биржа идей".



Инструмент, предложенный Банками.ру, позволяет клиентам не просто внести предложение, но и возможность оценить востребованность той или иной идеи.

За идеи здесь можно голосовать, их можно обсуждать и совершенствовать в процессе общения.Поэтому наша политика в работе с данным инструментом - не сразу комментировать предложения. Это сделано для того, чтобы оценить востребованность идеи аудиторией и впоследствии иметь возможность приоритезиривать ресурсы на внедрении самых востребованных клиентами предложений.



Расскажите как сделать так, чтобы наши услуги были удобными для вас, обсуждайте идеи.



Мы уверены, что ваши идеи помогут нам стать лучше.