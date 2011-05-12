Заработал новый канал общения банка с клиентами. Задавайте вопросы, озвучивайте темы для обсуждения, делитесь впечатлениями от обслуживания, предлагайте решения, ругайте, хвалите, замечайте – мы готовы к открытому диалогу. Вопросы-ответы здесь будут касаться любых тем, связанных с банком: от дизайна пластиковых карт до депозитных ставок и кредитов МСБ. Давайте сделаем банк лучше!
Сообщаем, что уже целую неделю управляющий одного из лучших московских офисов – доп.офиса «Павелецкий» Андрей Логинов отвечает на вопросы юридических лиц и ИП на сайте Банки.ру, в рубрике Вопрос-ответ по РКО: http://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=2920391. Добро пожаловать!
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