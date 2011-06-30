Новости малого бизнеса: Французское государственное агентство OSEO поддержит малый бизнес в России

Внешэкономбанк (ВЭБ) и французское государственное агентство OSEO подписали меморандум о совместных усилиях, направленных на поддержку малого бизнеса (МБ) в России. В будущем на его базе планируется заключать соглашения о создании совместных кредитных продуктов для предпринимателей. Предполагается, что особое внимание при этом будет уделено помощи инновационным компаниям.

В проекте примет участие «дочка» ВЭБа «МСП Банк» (бывший «РосБР») - один из ключевых государственных институтов развития в нашей стране, основная задача которого – поддержка малого и среднего бизнеса. На эти цели банком уже было направлено 130 миллиардов рублей. Для того чтобы получить ссуду по программам «МСП Банк» можно обратиться в одну из коммерческих кредитных организаций, которая сотрудничает с ним, в том числе, в «Уралсиб».