Журнал The Banker поднял Промсвязьбанк

Журнал The Banker опубликовал рейтинг 1000 крупнейших банков мира по итогам 2010. За год Промсвязьбанк поднялся на 21 позицию и занял 440 место.



Основным критерием при составлении рейтинга является размер капитала первого уровня банков, рассчитанный по Базельским нормативам. Капитал первого уровня Промсвязьбанка вырос по итогам 2010 года на 16,64 % и составил на 31 декабря 2010 года 1,4 млрд долларов США.



Журнал The Banker – ежемесячное английское издание о финансах, входящее в группу Financial Times. The Banker издается с 1926 года и распространяется в 150 странах мира.