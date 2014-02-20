Друзья, в преддверии праздников мы приготовили для вас небольшой конкурс
Что нужно сделать. Написать отзыв о ПСБ на одну из двух тем:
1. «Банк глазами женщины»
2. «Банк глазами мужчины»
Так вот, писать можно об обслуживании в наших офисах, по телефону или в интернете. Принимаем ваши истории здесь: http://psb.io/1fgh6lt
Ваши впечатления помогут нам лучше понять, насколько комфортно в ПСБ разным группам клиентов.
Авторам самых интересных и содержательных отзывов обещаем подарить замечательные книги Ричарда Брэнсона и Говарда Шульца)
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