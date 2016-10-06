Банки.ру вышел на инвестиционный рынок

5 октября 2016 года крупнейший финансовый портал Рунета Банки.ру совместно с инвестиционной компанией «Финам» запустили новый раздел «Инвестиции». В нем пользователи смогут купить онлайн акции российских компаний, оформить заявку на приобретение евро- и рублевых облигаций, открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Здесь же посетители найдут финансовые новости, актуальную информацию о крупнейших биржевых брокерах, могут обсудить их услуги и отдельные инструменты на специальном форуме.



Пользователям Банки.ру доступны операции с более чем 200 ценными бумагами. Все они торгуются на Московской бирже. Пока в перечне представлены ценные бумаги исключительно российских эмитентов, но в ближайшее время он будет расширен за счет иностранных.



Определиться с покупкой поможет система ранжирования бумаг: их можно сортировать по стоимости, доходности, длительности инвестирования. Встроенный калькулятор подскажет, сколько можно заработать на облигациях с учетом комиссий за покупку и налогов (для корпоративных облигаций), а также понять, в чем выгода приобретения долговых бумаг через ИИС.



Для того чтобы стать инвестором, пользователю Банки.ру нужно сделать всего два шага:



1. Выбрать подходящие ценные бумаги, указать их количество для покупки.



2. a) Если это акции, их можно купить онлайн, заполнив анкету и оплатив покупку банковской картой. Акции автоматически поступят на брокерский счет, который нужно открыть в течение 90 дней с момента их приобретения у партнера раздела — инвестиционной компании «Финам». При этом открыть брокерский счет можно как в офисе, так и онлайн.



б) Для покупки облигаций или еврооблигаций следует заполнить бланк заявки и дождаться звонка специалиста, который поможет открыть брокерский счет и завершить сделку.



в) ИИС открывается аналогично: после оформления заявки с вами свяжется специалист «Финама» и поможет его оформить.



По словам руководителя раздела «Инвестиции» портала Банки.ру Петра Руденко, идея создания нового сервиса проста: «За последний год ставки по банковским вкладам, наиболее привычному для большинства способу сбережений, в среднем упали на 20%. На фоне ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки в 2017 году спрос клиентов на альтернативные инструменты накопления заметно растет. Фондовый рынок предлагает интересные решения для долгосрочных инвестиций, и мы создали сервис, помогающий всем желающим оценить возможности разных способов инвестирования».



«Банки.ру традиционно аккумулирует аудиторию, которая вдумчиво относится к управлению своими деньгами. Новый раздел даст ей подробную информацию о возможностях и инструментах фондового рынка, позволит сделать первые шаги на нем. Это знаковое событие в плане развития финансовых сервисов, делающих ценные бумаги более доступными. Кроме того, приход на рынок новых инвесторов может сделать его менее спекулятивным, ориентированным на среднесрочные и долгосрочные вложения», — говорит председатель совета директоров инвестиционной компании «Финам» Владислав Кочетков.



Брокерские услуги пользователям портала предоставляет инвестиционная компания «Финам». Данные о котировках облигаций и акций предоставлены ЗАО «Интерфакс».