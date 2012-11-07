Связь-Банк предлагает клиентам срочный вклад «Растущий резерв»

С 1 ноября 2012 года Связь-Банк предлагает клиентам срочный вклад «Растущий резерв», который гарантирует до 12% годовых в рублях, что является одним из лучших предложений на рынке.



К одним из главных преимуществ нового депозита можно отнести увеличение процентной ставки каждые 3 месяца и возможность досрочного расторжения вклада без потери процентов.



Договор вклада заключается на срок 1 год (12 месяцев) в российских рублях на сумму от 5 000 рублей. Срок вклада разделен на 4 периода. Размер процентной ставки по депозиту растущий, на каждый из четырех периодов установлена своя величина: от 7% в первом периоде (3 месяца) и до 12% годовых в четвертом периоде. Через полгода вложенные средства принесут вкладчику 8%, через 9 месяцев - 10% соответственно.



Проценты выплачиваются в конце каждого периода - через каждые 3 месяца, возможна капитализация процентов. Пролонгация, пополнение и востребования части вклада не предусмотрены.



При досрочном расторжении вклада проценты, начисленные за полный период размещения средств, сохраняются, а за неполный период размещения выплачиваются по ставке вклада «До востребования»



Вклад отличается более выгодными условиями по сравнению со стандартной линейкой банковских вкладов «Резерв».



