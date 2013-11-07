Банк «Возрождение» снижает ставки по кредитам

С 01.11.2013г. банк «Возрождение» снижает ставки до 15% годовых по потребительским и 12,5% по ипотечным кредитам.

Теперь можно оформить потребительский кредит по привлекательной ставке от 15% годовых. Максимальная сумма кредита — 10 млн рублей, при этом, без обеспечения и подтверждения цели можно оформить кредит до 1,1 млн рублей с максимальным сроком — 5 лет.



Для участников зарплатных проектов банка «Возрождение», а также, клиентов, получающие заработную плату на карты банков, входящих в ТОП-50 по величине капитала, существуют льготные условия.



Продлевается срок действия акций «Квартира 2013», «Квартира-новостройка 2013». По данной акции клиенты банка могут приобрести квартиру на этапе строительства у аккредитованного банком застройщика за счет средств ипотечного кредита, при этом минимальный размер первоначального взноса по кредиту составит 10%, ставка на весь срок кредитования — 12,5%, максимальный срок кредита — 25 лет.



Программа позволяет приобрести квартиру путем участия в строительстве новостройки по предварительному договору или договору долевого участия в соответствии с федеральным законом № 214-ФЗ.



Банк предлагает дополнительные сервисы, позволяющие существенно облегчить расчеты по погашению кредита, в частности: подключение к услуге «Сервис периодических платежей», а также выпуск дебетовой карты для использования возможности погашения кредита через банкоматы банка, Интернет-банкинг и мобильное приложение на телефоне.



Данные условия действуют до 31.12.2013 г.