Банк «Возрождение» выступил партнером областного конкурса «Учитель года Дона — 2014»

12 апреля в г. Волгодонске, в большом концертном зале ДК им. Курчатова прошел финал конкурса «Учитель года Дона — 2014».



Вся прошедшая неделя в Волгодонске прошла под эгидой конкурса. В Волгодонск съехались педагоги, воспитатели, психологи для того, чтобы выявить лучшего из лучших в своей профессиональной среде.



Традиционный смотр педагогического мастерства «Учитель года Дона −2014» собрал вокруг себя более 100 конкурсантов со всей Ростовской области, которые выступили в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Педагог-психолог». В финале приняли участие представители практически всех муниципальных образований Ростовской области.



Абсолютным победителем стала Екатерина Гетманенко — учитель русского языка и литературы из Ремонтненского района. Она вместе с самыми приятными впечатлениями от конкурса увезла из Волгодонска подарок от банка «Возрождение» и премию губернатора Ростовской области в размере 280 тысяч рублей.



«Мы понимаем, что будущее — это наши дети, дети наших клиентов, поэтому мы поддержали конкурс „Учитель года Дона — 2014“. Мы высоко ценим труд преподавателей. Ведь именно учителя готовят подрастающие поколения, от них зависит культурный и образовательный уровень нашей молодежи», — говорит управляющий Волгодонским филиалом банка «Возрождение» Алексей Петраков.



Победители в номинациях «Учитель года», «Педагог-психолог» и «Воспитатели дошкольных образовательных учреждений» примут участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года».