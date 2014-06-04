Проект «Космос на ладони» банка «Возрождение» приезжает в Электросталь

05-08 июня в г. Электросталь, на площади около ледового дворца спорта «Кристалл», будет работать передвижной планетарий банка «Возрождение». Вход бесплатный, билеты можно получить в Электростальском филиале банка по адресу: г. Электросталь, ул. Победы, д. 16.



Проект уже побывал в Серпухове, Воскресенске, Чехове и Дмитрове, где вызвал большой интерес — почти 20 000 жителей этих городов посетили его. Теперь эстафету принимает Электросталь — заключительный город первого этапа проекта.



Банк «Возрождение» реализует в городах Московской области социально-образовательный проект «Космос на ладони», приуроченный 80-летнему юбилею первого космонавта Юрия Гагарина. Проект проходит под патронажем Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.



Специально для данного проекта был произведен бескаркасный купол высотой 8,5 метров, площадь сферического экрана — свыше 300 квадратных метров!



В течение года в передвижном планетарии в городах Московской области с пятницы по воскресенье банк «Возрождение» будет демонстрировать фильмы о космосе для детей в возрасте от 4 лет и их родителей в городах Московской области. В первый день работы планетария будут организованы сеансы преимущественно для организованных школьных групп и социальных категорий, в остальные дни предусмотрены общие сеансы для жителей города.



Второй этап проекта начнется осенью 2014 года. Следите за новостями на официальном сайте банка «Возрождение» и в группе Время Возрождения ВКонтакте. Расписание сеансов и подробнее о проекте «Космос на ладони» здесь: planetaroom.ru.