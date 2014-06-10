Банк «Возрождение» поддержал посвященный Дню российского предпринимательства и Дню промышленника МО Форум

Банк «Возрождение» выступил Генеральным спонсором Форума, посвященного Дню российского предпринимательства и Дню промышленности Московской области. Мероприятие состоялось в Доме Правительства Московской области. В работе форума принял участие Губернатор Московской области Андрей Воробьёв.



В ходе форума работало несколько дискуссионных площадок. Большой интерес у предпринимателей Подмосковья вызвала дискуссия на тему «Поддержка малого бизнеса и инвестиционная привлекательность региона», в которой приняли участие представители банка «Возрождение».



«С целью создания благоприятных условий для повышения инвестиционной активности, в частности, субъектов МСП в Московской области и, в целом, для улучшения инвестиционного климата в Подмосковье, необходимо обновить программу поддержки МСП, курируемую Министерством инвестиций и инноваций МО, сделав ее более прозрачной и понятной для предпринимателей, направленной на поддержку субъектов МСП, реализующих инвестиционные проекты в регионе. Такие предприятия, уже на стадии подготовки проекта, должны понимать объемы бюджетных субсидий и преференций, на которые они могут рассчитывать при его реализации, что поможет им, в частности, найти финансирование на привлекательных условиях. Также, необходимо активизировать организацию инвестиционных форумов с привлечением банков, потенциальных инвесторов и местных органов власти на базе муниципальных образований», — отметила в ходе дискуссии начальник управления партнерских программ и крупного бизнеса банка «Возрождение» Ирина Газарян.



Практические предложения банка вызвали большой интерес у представителей Правительства МО, общественных организаций и предпринимателей, присутствующих на дискуссии. Ирина Газарян подчеркнула, что банк «Возрождение» предлагает большой спектр банковских решений для реализации проектов, нацеленных на модернизацию и расширение производства. Богатый опыт участия банка в реализации государственных программ поддержки МСП позволяет предлагать своим клиентам финансовые и обеспечительные инструменты, с помощью которых реализация инвестиционного проекта становится максимально удобной и эффективной для бизнеса.



С самыми новыми и актуальными продуктами банка «Возрождение» посетители форума знакомились, посетив стенд банка, где грамотные консультанты с удовольствием отвечали на вопросы предпринимателей.



На торжественном закрытии Форума Торгово-промышленная палата МО, организатор Форума, наградила банк «Возрождение» дипломом «За активную социальную политику и участие в развитии предпринимательства Московской области».



«Московская область — родина банка „Возрождение“, более 40% нашего бизнеса исторически сосредоточено в Подмосковье. Банк является стратегическим партнером Правительства Московской области. Территориальное присутствие во всех районах области и более 23 лет безупречной работы позволяют банку „Возрождение“ участвовать во многих социально-экономических проектах, предлагать качественный и высокотехнологичный банковский сервис, оказывать финансовую поддержку предприятиям и населению Московской области», — отметила Ирина Семенова при получении награды.