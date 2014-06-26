Банк «Возрождение» выступил спонсором фестиваля бардовской песни «Струны души»

Банк «Возрождение» оказал содействие в организации и проведении XVI межрегионального фестиваля авторской песни «Струны души». Фестиваль прошел уже 16-й раз подряд в станице Романовской.



За 16 лет существования фестиваль авторской песни «Струны души» стал не только межрегиональным, но и межнациональным. В фестивале приняли участие более 300 конкурсантов из 20 регионов России, дальнего и ближнего зарубежья. За три дня фестиваль посетили более 50 000 зрителей из разных уголков страны.



Фестиваль сопровождался водными и воздушными шоу, угощениями национальной кухни Донского края, различными конкурсами. Закончилось мероприятие праздничным фейерверком.



За большой вклад и активное участие в подготовке и проведении фестиваля бардовской песни банк «Возрождение» в лице управляющего Волгодонским филиалом Алексея Петракова был отмечен благодарностью Оргкомитета фестиваля.



«Главная ценность фестиваля авторской песни „Струны души“ состоит в том, что он объединяет нас, дает возможность больше узнать наши традиции, проникнуться уважением друг к другу», — поделился своими впечатлениями о фестивале Алексей Петраков, управляющий Волгодонским филиалом банка «Возрождение».