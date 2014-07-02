Основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова поздравляют с Днем рождения

Сегодня — День рождения основателя банка «Возрождение», Председателя Совета Директоров Дмитрия Орлова. Свои поздравления в адрес Дмитрия Львовича направили:



Губернатор Воронежской области А.В. Гордеев



Дорогой Дмитрий Львович!



Примите мои самые искренние поздравления с Вашим днем рождения. На протяжении многих лет знаю Вас как человека целеустремленного, высочайшего профессионала, влюбленного в свое дело. Ваши опыт, знания, организационный и управленческий талант снискали заслуженное уважение коллег и являются образцом для молодого поколения финансистов России. Очень ценю Вас за человеческие качества: чуткость, душевное тепло, умение поддержать советом и делом, чувство юмора и крепость духа. Желаю Вам, дорогой друг и товарищ, здоровья, счастья и отличного настроения! Пусть Ваша жизнь будет насыщена творчеством, созидательной энергией, теплом домашнего очага, любовью родных и близких!



Российская газета, 2 июля 2014



Академик Л.А.Бокерия:



2 июля — большой праздник для очень многих людей разных интересов,



специальностей и даже национальностей. Это потому, что круг твоих



близких, друзей и просто знакомых необычайно широк. Ты умный и



неравнодушный человек. У тебя замечательная семья. У тебя всегда есть



силы и желание откликнуться на проблему другого человека, если



ты чувствуешь, что есть хоть малейший шанс для её решения. Это



качество у тебя совершенно точно от родителей и, естественно, из



личного опыта. Ты всегда спешишь делать добро. Ты настоящий



сухумчанин, в том числе и по этому параметру. Желаю тебе крепкого



здоровья и благополучия, а твоим детям и внукам — быть похожими на



тебя. Такими, как Дмитрий Львович Орлов, и прирастает наша земля.



Газета «Коммерсант», 2 июля 2014