Специальные условия по таможенной карте «РАУНД»

В период с 1 августа по 30 сентября 2014 года банк «Возрождение» бесплатно выпускает таможенную карту «РАУНД»* (без ограничения количества карт для компании), а также бесплатно подключает сервис «Личный кабинет» (вне зависимости от количества подключенных для компании ролей).



Уточнить условия специального предложения, а также получить консультацию по таможенной карте «РАУНД» и другим продуктам банка можно в филиалах банка «Возрождение», а также позвонив в Колл-центр: 8 800 777 0 888.



Банк «Возрождение» с 2012 года является эмитентом таможенных карт «РАУНД», с помощью которых возможно осуществлять таможенные платежи непосредственно на таможенном посту через терминал или дистанционно в момент декларирования товара с использованием сервиса «Личный кабинет».



* Бесплатный выпуск таможенной карты «РАУНД» осуществляется новым клиентам банка при условии совершения таможенного платежа по выпущенной карте в период с 01.08.2014 г. по 30.09.2014 г. В случае невыполнения условия о проведении транзакции по вновь выпущенной карте в период проведения акции, 01.10.2014 г. банком будет списана со счета СКС комиссия за выпуск карты в размере 1 400 рублей РФ. Срок действия карты — 1 год.