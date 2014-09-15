Банк «Возрождение» заключил соглашение о сотрудничестве с ипотечным центром CENTURY21 Римарком

Банк «Возрождение» заключил соглашение о сотрудничестве с ипотечным центром CENTURY21 Римарком, благодаря чему клиенты ипотечного центра получат консультации по ипотечным программам банка, а также смогут подать заявку на кредит.



Банк «Возрождение» предоставляет ипотечные кредиты как работникам по найму, так и индивидуальным предпринимателям и собственникам бизнеса. При необходимости банк учитывает доходы всех созаемщиков, в том числе близких родственников и гражданских супругов.



С помощью ипотечных программ банка «Возрождение» клиенты Ипотечного центра CENTURY21 Римарком могут приобрести квартиры как на вторичном рынке жилья, так и в аккредитованных новостройках, а также загородные дома.



Об Ипотечном центре CENTURY21 Римарком:



Агентство недвижимости «Римарком» было основано 31 января 1995 года и стало одним из первых агентств недвижимости г. Чехова. За 19 лет успешной работы агентство стало лидером на рынке недвижимости города Чехова и Чеховского района и одним из крупнейших операторов Московской области. С целью предоставления своим клиентам услуг мирового уровня и качества в 2010 году АН «Римарком» присоединилось к крупнейшей мировой сети CENTURY21. Сегодня АН CENTURY21 Римарком является членом Российской Гильдии Риэлторов, Гильдии Риэлторов Московской области, Чеховской Гильдии Риэлторов, а также членом НП КР «Мегаполис-Сервис». Компания отмечена многими наградами, благодарственными письмами и дипломами за весомый вклад в развитие цивилизованного рынка недвижимости Московской области.