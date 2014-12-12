Банк «Возрождение» отмечает 20-летие работы в Волгограде

Банк «Возрождение» открыл филиал в Волгоградской области в декабре 1994 года, став одним из первых российских коммерческих банков, представленных в регионе. С июня 2003 года руководит Волгоградским филиалом его управляющий Софья Борисовна Жилина.



«Подводя итоги этих 20 лет, могу с уверенностью сказать, что нам определенно есть чем гордиться. Накопленный за это время опыт позволяет сегодня работать как с нашим целевым сегментом — малым и средним бизнесом — так и с крупными предприятиями, системообразующими в нашем регионе, — отмечает Софья Жилина. — Конечно, особое внимание мы уделяем и работе с жителями городов присутствия банка. Выстраивая отношения с клиентами, мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, и потому не только предоставляем качественные современные услуги, но и участвуем в социально значимых проектах, реализуемых в Волгоградской области».



Сегодня банк представлен в регионе сетью дополнительных офисов, четыре из которых находятся в Волгограде, два — в Волжском. В области функционируют 72 банкомата банка «Возрождение», в т.ч. 10 — с функцией приема наличных. Услугами банка пользуются более 1,7 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также свыше 180 тыс. частных клиентов региона.



По состоянию на 11 декабря 2014г. клиенты Волгоградского филиала банка «Возрождение» доверили банку более 6,7 млрд рублей, из которых 5,2 млрд рублей составили вклады частных лиц, 1,5 млрд рублей — депозиты корпоративных клиентов и МСБ. Объем кредитного портфеля филиала превышает 9,6 млрд рублей.



Филиал реализовал свыше 1000 зарплатных проектов для корпоративных клиентов. Более 151 тыс. человек, работающих в Волгограде и Волжском, получают заработную плату на карты банка «Возрождение». Собственная служба инкассации обслуживает свыше 400 торговых точек обоих городов.



Банк «Возрождение» относится к числу стратегически важных для экономики Волгоградской области финансово-кредитных организаций. Клиентами филиала являются такие крупные предприятия как: ОАО «Каустик», ОАО «ВАТИ», ОАО «Волжский оргсинтез», МУП «Метроэлектротранс», МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», ВМУП «Горэлектротранс», ООО ВАП «Волжанин», ООО «Тамерлан», ООО «МАН», ООО «Теплично-хозяйственный комплекс», ОАО «Хлебокомбинат — Волжский, ОАО «Молсыркомбинат — Волжский», Муниципальные учреждения и Учреждения здравоохранения г. Волжского, крупнейшие российские вузы — Волгоградский Медицинский Университет, Волгоградский социально-педагогический университет, Волгоградский архитектурно-строительный университет.



Банк «Возрождение» принимает активное участие в различных социальных программах Волгоградской области, в том числе в качестве:



уполномоченного банка по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Молодой семье — доступное жилье» на 2011-2015 годы на территории Волгоградской области;

участника Региональной Программы Правительства Волгоградской области — по компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечным кредитам (займам), использованным для приобретения на территории Волгоградской области жилых помещений;

партнера НП «Региональный гарантийный Фонд» в реализации программы по предоставлению поручительства для обеспечения, исполнения обязательств по кредитам МСП, организации инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.