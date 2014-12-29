Банк «Возрождение» финансирует дефицит бюджета Нижегородской области и Кстовского муниципального района Нижегородской области

Банк «Возрождение» одержал победу в электронном аукционе на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности в размере 450 млн рублей для финансирования дефицита областного бюджета и погашения государственных долговых обязательств Нижегородской области. Срок кредитной линии — 365 дней.



Наряду с этим банк «Возрождение» одержал победу в электронном аукционе на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в размере 164 млн рублей на финансирование дефицита и погашение государственных долговых обязательств бюджета Кстовского муниципального района Нижегородской области. Срок кредитной линии — 365 дней. В декабре 2014 года выданы первые транши по сделкам.



Банк «Возрождение» планирует в дальнейшем продолжать сотрудничество с Министерством финансов Нижегородской области, Администрацией Кстовского муниципального района и другими муниципальными образованиями Нижегородской области.