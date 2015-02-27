Банк «Возрождение» принял участие в круглом столе у Губернатора Ростовской области по вопросам кредитования МСП

В Ростове-на-Дону состоялся круглый стол по вопросам кредитной поддержки бизнеса с участием администрации области и крупнейших банков, представленных на территории региона.



Встречу провёл Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Банк «Возрождение» на мероприятии представляли заместитель председателя правления Людмила Гончарова и управляющий Ростовским филиалом банка Яна Гамалей.



Участники проанализировали ситуацию на рынке банковских услуг и обсудили перспективы сохранения объёмов кредитования реального сектора экономики в регионе. «На Дону работают 88 банков, в том числе 14 региональных. По объёму кредитования область входит в первую десятку регионов России. В прошлом году объём кредитной поддержки донских предприятий составил почти 640 млрд рублей, при этом около 40% пришлось на долю обрабатывающих производств», — сообщил Василий Голубев.



«Вместе с тем, в 2015 году банки ужесточили условия по новым кредитам, увеличили размеры комиссионных платежей и стоимость кредитов, выросли сроки рассмотрения заявок. Всё это ставит под угрозу планы инвесторов по срокам реализации проектов», — подчеркнул губернатор.



Представители банка «Возрождение» приехали на встречу с донским губернатором с конкретными предложениями. Банк традиционно делает ставку на реальный сектор экономики, более половины его кредитного портфеля — это кредиты малому и среднему бизнесу. «На протяжении всей истории нашего банка мы помогаем малым и средним предприятиям, в том числе тем, кто занимается реальным производством», — отметила Людмила Гончарова. В ходе встречи она рассказала о совместных проектах банка «Возрождение» и МСП-Банка, таких как «ФИМ Целевой» и «МСП-Маневр», предоставляющих возможность получить финансирование на сумму до 150 млн рублей по доступным ставкам от 12,5 до 13,25% годовых на срок до 7 лет, а также «МСП — Синдикат», позволяющего увеличить сумму кредита до 500 млн рублей. Ростовская область стала первым регионом, где стартовало кредитование предприятий по этой программе.



«Банк обладает широким спектром инструментов поддержки для развития бизнеса — это кредитные продукты МСП Банка, гарантийные инструменты Агентства кредитных гарантий и региональных Гарантийных фондов, которые банк предлагает в рамках участия в программах господдержки МСП, а также собственные кредитные и гарантийные продукты банка, таможенная карта РАУНД и другие инструменты, опыт использования которых есть у Ростовского филиала. Так, в рамках решения задач региона в партнерстве с МСП Банком предоставлено 145 кредитов на сумму 1,8 млрд рублей, в том числе на инвестиционные цели свыше 450 млн рублей», — отметила Яна Гамалей, управляющий Ростовским филиалом.



По результатам обсуждения на круглом столе Губернатору направлены предложения и инициативы по поддержке развития предприятий области.



После официальной части заместитель председателя правления Людмила Гончарова дала интервью ГТРК «Дон-ТР».