Акция для держателей банковских карт Visa Московского Индустриального банка!

Сообщаем о начале акции «Выиграй поездку на Чемпионат мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии вместе c Visa». Оплатив покупку картой Visa в магазинах «Белый Ветер» в период с 21 марта по 14 мая 2014 года на сумму от 3000 рублей, Вы получаете возможность выиграть поездку на Чемпионат мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии вместе c Visa или 500 бонусных баллов на карту лояльности «Люди Ветра». Для получения 500 бонусных баллов необходимо предъявить промо-код, который генерируется на сайте www.digital.ru/football при клике на акционный баннер. Промо-код можно предъявить в виде: распечатки, e-mail или sms.