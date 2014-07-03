MasterCard Gold Voyage и Platinum Voyage – новые предложения Банка для путешественников.

Московский Индустриальный банк расширил линейку банковских карт, предлагаемых в рамках совместного проекта с порталом туристических услуг iGlobe.ru. Благодаря новым картам MasterCard Gold Voyage и Platinum Voyage путешествия станут еще приятнее, а любая покупка или платеж за услуги вернутся милями Travel Miles, которые можно легко обменять на бронирование любых туристических услуг на сайте iGlobe.ru.



В пакет услуг MasterCard Gold Voyage включен консьерж-сервис и страхование выезжающих за рубеж Пакет MasterCard Platinum Voyage дополнен услугой Priority Pass, позволяющей получить доступ более чем к 700 VIP залам ожидания в международных аэропортах по всему миру.