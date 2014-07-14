Согласно исследованию аналитического агентства MarksWebb Rank & Report «Mobile Banking Rank 2014», мобильный банк для частных клиентов Московского Индустриального Банка стабильно входит в число лучших банковских приложений.
Аналитики агентства протестировали мобильные банки 30 крупнейших кредитных организаций, оценивая их функциональность и удобство интерфейса, и выделили наиболее успешные решения на рынке.
Системы мобильного банкинга оценивались агентством отдельно для операционных систем и видов мобильных девайсов. В итоговом рейтинге приложения Московского Индустриального банка заняли следующие места:
Мобильный банк:
для iPhone - 3 место;
для Windows Phone - 2 место;
для планшетов - 3 место;
для Android - 4 место
Следует отметить, что мобильные приложения только двух банков (в том числе МИнБ) вошли в Top-5 для всех типов мобильных устройств. Таким образом, Банк предлагает удобный и технологичный мобильный банкинг вне зависимости от предпочтений клиентов к тем или иным мобильным девайсам и операционным системам.
Mobile Banking Rank на сегодняшний день единственное аналитическое исследование, предлагающее рейтинг российских мобильных банков для физических лиц, построенный на основе комплексной оценки функциональности и удобства для пользователя.
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