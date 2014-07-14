Мобильный банк ОАО «МИнБ» один из самых лучших в России!

Согласно исследованию аналитического агентства MarksWebb Rank & Report «Mobile Banking Rank 2014», мобильный банк для частных клиентов Московского Индустриального Банка стабильно входит в число лучших банковских приложений.



Аналитики агентства протестировали мобильные банки 30 крупнейших кредитных организаций, оценивая их функциональность и удобство интерфейса, и выделили наиболее успешные решения на рынке.



Системы мобильного банкинга оценивались агентством отдельно для операционных систем и видов мобильных девайсов. В итоговом рейтинге приложения Московского Индустриального банка заняли следующие места:



Мобильный банк:



для iPhone - 3 место;

для Windows Phone - 2 место;

для планшетов - 3 место;

для Android - 4 место



Следует отметить, что мобильные приложения только двух банков (в том числе МИнБ) вошли в Top-5 для всех типов мобильных устройств. Таким образом, Банк предлагает удобный и технологичный мобильный банкинг вне зависимости от предпочтений клиентов к тем или иным мобильным девайсам и операционным системам.



Mobile Banking Rank на сегодняшний день единственное аналитическое исследование, предлагающее рейтинг российских мобильных банков для физических лиц, построенный на основе комплексной оценки функциональности и удобства для пользователя.

