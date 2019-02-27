ПАО «МТС-Банк» объявляет об отмене комиссии за зачисление денежных средств от юридических лиц до 150 000 рублей в месяц. Теперь физическое лицо может получать заработную плату на дебетовую карту «МТС Деньги Weekend» без комиссии. Основные преимущества карты − кэшбэк до 10% каждую пятницу, высокий доход в размере до 6% годовых при поддержании ежедневного неснижаемого остатка 1 000 рублей на накопительном счете, бесплатное снятие наличных средств в банкоматах МТС Банка и любых других банков на всей территории РФ.
Оформить заявление просто и удобно: достаточно уточнить свой номер счета (счет получателя) в личном кабинете МТС Банк Онлайн, следуя инструкции на сайте, скачать и заполнить заявление на перечисление заработной платы на карту. Отнести заявление в бухгалтерию своего работодателя для того, чтобы получать зарплату в МТС Банке.
Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте МТС Банка в разделе «Вопросы и ответы» по ссылке.
Комментарии 0