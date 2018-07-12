Сегодня МТС Банк обслуживает более 1,5 млн клиентов по всей стране; офисы открыты в 49 городах 30 крупнейших регионов; работает более 1000 банкоматов и терминалов самообслуживания.
Особо заметен успех Банка по расширению партнерства с крупнейшим телекоммуникационным оператором России – ПАО «МТС». В большинстве салонов МТС во всех регионах присутствия в дополнение к услугам сотовой розницы и стандартным финансовым сервисам – платежам и денежным переводам – банк и оператор связи уже давно предлагают совместные финансовые продукты: банковские карты и POS-кредитование. По всей России также открываются совместные офисы, предлагающие клиентам широкий ассортимент банковских продуктов и услуг: потребительское кредитование, операции по вкладам, расширенное обслуживание по картам, обмен валюты, а для малого и среднего бизнеса – зарплатные проекты и расчетно-кассовое обслуживание. Особый акцент делается на развитие онлайн-каналов оформления банковских продуктов и услуг в «два клика». Абонентам МТС доступны онлайн-услуги кредитования в магазине shop.mts.ru, оформления заявок на кредитные карты и микрокредиты на сайте МТС, сервисе «Кошелек МТС Деньги» и в Мой МТС.
«На протяжении всей своей истории МТС Банк последовательно укреплял позиции на финансовом рынке, активно рос, смог успешно пройти все испытания. Сегодня наша стратегия основана на лидерстве в предоставлении высокотехнологичных банковских продуктов и услуг благодаря выстраиванию финансовых сервисов вокруг повседневных потребностей клиентов, − сказал Председатель Правления МТС Банка Илья Филатов. − Мы стремимся быть лучшим цифровым Банком в России для жизни и бизнеса, предлагать мобильность и свободу выбора каждому клиенту».
* - прежнее наименование – «Московский банк реконструкции и развития» (ОАО АКБ «МБРР»). В 2012 году, после того как ПАО «МТС» приобрело блокирующий пакет Банка, был проведен ребрендинг, в ходе которого наименование Банка поменялось на ОАО «МТС-Банк». В 2014 году МТС Банк объявил о переименовании из открытого в публичное акционерное общество – ПАО «МТС-Банк».
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Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») – универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268 от 17.12.2014 года. Основными акционерами являются ПАО АФК «Система» и ЗАО Мобайл ТелеСистемс Б.В. – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».
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