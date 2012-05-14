БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ПРЕДСТАВИЛ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК «БАНК В КАРМАНЕ»

Банк Русский Стандарт продолжает внедрять высокотехнологичные банковские продукты, и первым из российских банков запустил собственный электронный кошелек – «Банк в кармане». С помощью электронного кошелька «Банк в кармане» можно проводить любые платежи в пользу сотен получателей, среди которых операторы услуг стационарной и мобильной связи, провайдеры доступа в Интернет, услуги ЖКХ, онлайн-игры, охранные системы, осуществлять оплату билетов и многое другое. Доступно осуществление переводов денежных средств между электронными кошельками и переводы на банковские счета в любых российских банках.

Пополнить электронный кошелек можно без комиссии в терминалах Банка и на сайте Банка. Комиссия за проведение большинства операций в электронном кошельке «Банк в кармане» не взимается.

Электронный кошелек «Банк в кармане» является самостоятельным проектом Банка, разработанным в полном соответствии с Федеральным Законом 161-ФЗ «О национальной платежной системе», средства на балансе электронного кошелька Банка Русский Стандарт являются электронными деньгами.

«Русский Стандарт активно инвестирует в развитие доступных инновационных услуг и сервисов. Создание платежного инструмента, имеющего терминальный, мобильный и web-интерфейсы - это ответ Банка на потребности рынка. Благодаря интеграции электронного кошелька с платежными терминалами, его всегда можно быстро пополнить наличными или осуществить платеж прямо на улице. А мобильные приложения для iPhone или Android, наряду с web-интерфейсом, позволят нашим клиентам проводить регулярные и разовые платежи, не выходя из дома или офиса. Функционал электронного кошелька будет развиваться и совершенствоваться с учетом пожеланий клиентов», - сказал Дмитрий Трошкин, Директор Департамента Банковского Бизнеса в области новых технологий ЗАО «Банк Русский Стандарт».