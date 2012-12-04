Банк Русский Стандарт представил клиентам еще один удобный способ оформить кредитную карту – через Интернет-банк. Теперь у всех пользователей данного сервиса появилась возможность подать заявку на кредитную карту в любое удобное время, не выходя из дома, и узнать решение банка моментально – сразу после заполнения анкеты. Новая функция системы Интернет-банк стала логичным шагом в расширении каналов оформления и обслуживания кредитных карт, среди которых уже числятся офисы банка, стойки в аэропортах, Call-центр, терминалы и сайт банка www.rsb.ru.
Для оформления заявки достаточно зайти на свою страницу в Интернет-банке и заполнить простую электронную форму, при этом предоставление дополнительных документов не требуется. В электронной анкете необходимо выбрать наиболее понравившуюся карту из предложенных вариантов, указать желаемый кредитный лимит по карте, выбрать дополнительные сервисы, а также офис банка, удобный для получения карты. Подбор доступных для оформления карт осуществляется для каждого клиента индивидуально. Решение о выпуске карты принимается практически мгновенно, и клиент узнает о нем сразу же после заполнения анкеты. Изготовление и доставка именных карт в выбранный при оформлении заявки офис банка осуществляется в течение 7-10 дней, неименные карты можно получить сразу после получения положительного решения о выпуске карты в любом офисе банка.
С помощью сервиса Интернет-банк Банка Русский Стандарт 2,5 миллиона пользователей также могут в любое удобное время и в любом месте, где есть подключение к сети интернет, совершать денежные переводы, в том числе на счета других банков, конвертировать валюту, погашать кредит и оплачивать различные услуги, такие как сотовая связь, интернет, ЖКУ, телефония. Доступ к счетам, открытым в Банке Русский Стандарт, осуществляется через защищенное интернет-соединение, поэтому денежные средства клиентов, размещенные на счетах банка, находятся в безопасности.
Более подробную информацию вы сможете узнать на официальном сайте Банка Русский Стандарт http://www.rsb.ru или по телефону Центра поддержки клиентов банка: 8 800 200 6 200.
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