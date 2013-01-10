БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ПРЕДСТАВИЛ СМС-БАНК - НОВЫЙ УДОБНЫЙ СЕРВИС ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМ СЧЕТОМ

Клиентам Банка Русский Стандарт теперь доступен новый сервис дистанционного обслуживания – СМС-банк. Новый инструмент управления личными финансами прост в обращении и доступен везде, где есть мобильная связь. СМС-банк позволяет клиентам Банка Русский Стандарт осуществлять большинство регулярных операций по банковской карте – уточнять баланс по картам, производить оплату за интернет, мобильную связь, телевидение и даже погашать кредит. Среди каналов обслуживания Банка Русский Стандарт уже числятся офисы банка, колл-центр, Интернет- и Мобильный банк.

С новым сервисом дистанционного банковского обслуживания управлять личными финансами стало еще проще и удобнее – теперь нет необходимости в подключении к сети интернет или посещении офиса банка, достаточно отправить текстовое сообщение с определенной командой на короткий номер.

«Внедрение новой услуги дает клиентам банка возможность контролировать состояние счетов и осуществлять оплату услуг с помощью СМС-сообщений. Для этого не требуется ультрасовременный телефон или установка каких-либо специальных программ. Все операции можно осуществлять, просто отправляя СМС-сообщения на специальный номер банка», - сообщил Директор Департамента Банковского Бизнеса в Области Новых Технологий Банка Русский Стандарт Дмитрий Трошкин.

Работает новая услуга просто – на короткий номер 4442 клиент отправляет СМС-сообщение с ключевым словом и другими необходимыми данными. В ответ приходит СМС-подтверждение о принятии операции к исполнению. Так, для пополнения счета мобильного телефона клиента в сообщении следует указать слово «телефон» (или «phone» латинскими буквами), сумму в рублях и последние 4 цифры номера карты, с которой необходимо совершить списание средств. Номер телефона и оператор будут определены автоматически. Подобными СМС-командами можно уточнить информацию о последних операциях по любой карте клиента, посмотреть список компаний, чьи услуги могут быть оплачены через СМС-банк, освежить в памяти инструкции по использованию сервиса и даже узнать баланс своего счета Membership Rewards®.

Новый сервис подключается по одной из банковских карт клиента и распространяется на счета всех выпущенных для него карт Банка Русский Стандарт. Для подключения достаточно позвонить с телефона, указанного клиентом в заявлении на выдачу карты, по номеру 8 800 200 3 203. Стоимость услуги – всего 50 рублей в месяц, плата за первые 6 месяцев после запуска услуги не взимается.