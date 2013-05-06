Банк Русский Стандарт внедрил услугу приема платежей банковскими картами с помощью мобильных устройств

Банк Русский Стандарт, занимающий лидирующие позиции на рынке торгового эквайринга, запустил новый проект ‒ «Мобильный терминал». Данное технологическое решение, созданное для предприятий малого и среднего бизнеса, позволяет использовать мобильное устройство (смартфон, планшет) в качестве терминала для приема платежей банковскими картами. Банк Русский Стандарт ‒ один из первых, кто внедряет подобный проект в России. Услуга доступна держателям карт платежных систем Visa и MasterCard.

Услуга приёма платежей банковскими картами с помощью мобильных устройств особенно актуальна для страховых агентов, интернет-магазинов, предприятий, деятельность которых связана с выездной торговлей и доставкой. Вместо обычного платёжного терминала или наличного расчета работник службы доставки может воспользоваться мобильным устройством, на котором установлено специальное приложение с кард-ридером ‒ устройством для чтения карт с магнитной полосой. Таким образом, кард-ридер и приложение превращают обычный смартфон или планшетный компьютер в карманный терминал для приёма платежных карт в любом месте и в любое время.

Для оплаты достаточно провести карту через считывающее устройство и поставить подпись на экране смартфона или планшета. По желанию клиента терминальный чек может быть направлен на электронный адрес держателя карты или по смс на его мобильный телефон. При этом клиенту гарантируется высокий уровень безопасности платежа через мобильное устройство, которое не хранит считанную с карты информацию, а передает ее в зашифрованном виде в службу процессинга банка.

Для совершения подобных операций может быть использовано любое портативное устройство под управлением операционной системы, имеющее сенсорный экран и беспроводной доступ в интернет. В настоящее время доступны приложения для операционных систем iOS и Android. Технологическим партнером по разработке и реализации сервиса по приему карт через мобильные устройства выступила компания «Смартфин» (торговая марка 2can).

«Мобильный терминал» обеспечивает качество работы на уровне классических POS-терминалов, при этом позволяя сократить расходы на приобретение, установку и обслуживание терминального оборудования, и гарантировать потребителям сертифицированные платежи, безопасность которых подтверждена международным стандартом PCI DSS. Надежность работы «Мобильного терминала» также подтверждается нашими тестами, мы уверены, что предлагаем услугу, которая работает стабильно и будет востребована рынком», ‒ сообщает Иван Глазачев, директор Департамента Эквайринга ЗАО «Банк Русский Стандарт».

«Мобильный эквайринг, инновационный сервис в России, отлично зарекомендовавший себя во всем мире, позволяет существенно расширить сеть приема безналичных платежей с использованием карт по всей стране. Возможность оплатить картой товары и услуги уже в ближайшее время станет привычным явлением для каждого», ‒ рассказывает Максим Морозов, Директор по развитию бизнеса ЗАО «Смартфин».