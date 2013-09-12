С 5 сентября 2013 года пользователям сайта http://www.rs-express.ru доступны новые тарифы при осуществлении переводов за границу
Банк Русский Стандарт продолжает расширять возможности сервиса денежных переводов RS express. Еще удобнее и доступнее для пользователей стали международные переводы – с 5 сентября 2013 года, совершая перевод за границу на сайте www.rs-express.ru, клиенты могут воспользоваться новыми выгодными тарифами.
Новые тарифы действуют при переводах на карты зарубежных банков за счет собственных средств для клиентов Банка Русский Стандарт и держателей карт сторонних банков. Минимальная сумма одного международного перевода через сайт RS Express составляет 1 500 рублей/50 долларов США/40 Евро, лимит перевода – 2 500 долларов США. Совершить денежный перевод с карты на карту на сайте RS Express все держатели банковских карт, выпущенных банками-резидентами РФ, могут кругло¬суточно.
Всем пользователям сайта RS express доступен целый блок услуг – перевести деньги по России и за границу, на карты любых банков, на банковский счет или на аккаунт в собственном электронном кошельке Банка Русский Стандарт «Банк в кармане» они могут в любое время, где бы ни находились. Сделать это – быстро и просто, буквально в несколько шагов, не требующих дополнительных инструкций и пояснений. Без траты времени на посещение офисов или поиск терминалов на www.rs-express.ru можно оплатить услуги более 600 провайдеров, среди которых операторы стационарной и мобиль¬ной связи, интернета, услуг ЖКХ, онлайн-игры, охранные системы, сервисы оплаты билетов и другое. Здесь также доступны функции погашения кредита и подачи заявки на кредитную карту.
Банк Русский Стандарт постоянно разрабатывает новые продукты, совершенствует сервисы и расширяет перечень банковских услуг. В 2010 году «Русский Стандарт» стал первым банком в Европе, предоставившим возможность переводить деньги с карт и на карты различных банков сразу трех платежных систем: Visa, MasterCard и American Express. Банк Русский Стандарт остается единственным банком, осуществляющим денежные переводы на карты 4 крупнейших платежных систем: Visa, MasterCard American Express и Diners Club International.
Подробнее узнать о сервисе денежных переводов RS express можно на сайте www.rs-express.ru или позвонив в Справочно-информационный центр банка: 8 800 200 6 200.
Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на сайте: www.rsb.ru
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