Банк Русский Стандарт представляет карту исключительных возможностей Visa Infinite

Банк Русский Стандарт, лидер российского рынка кредитных карт, объявляет о начале эмиссии самой престижной карты в линейке продуктов международной платежной системы Visa ‒ Visa Infinite.



Дебетовая карта Visa Infinite — это платежный инструмент, объединивший гибкие финансовые условия, сервис международного класса и исключительные привилегии в сочетании с опытом крупнейшей платежной системы мира. Карта является мультивалютной и выпускается к пакету из трех счетов: в рублях РФ, долларах США и евро. Авторизация расчетов происходит автоматически по счету в валюте, соответствующей валюте операции.

Карта Visa Infinite обеспечивает своим владельцам высокий уровень финансовой свободы: держатели карты получают доход на остаток денежных средств по карте (10% годовых по счету в рублях), cashback до 2% на расходные операции, а также уникальный набор дополнительных привилегий в различных сферах, современные банковские сервисы и круглосуточное персональное обслуживание .

«Visa Infinite – это особая банковская карта, доступная лишь единицам. Мы очень рады запуску Visa Infinite для состоятельных клиентов Банка Русский Стандарт и уверены, что полный спектр ее преимуществ, включая предложения программы «Мир привилегий Visa», сделают эту карту незаменимой как для каждодневных, так и крупных покупок», – сказал Андрей Вылегжанин, глава департамента по развитию бизнеса Visa в России.

«Visa Infinite – эксклюзивный продукт, объединивший в себе совершенные финансовые сервисы, серию высококлассных услуг lifestyle и консьерж-сервис, разработан банком и платежной системой специально для самых взыскательных клиентов. В любой точке мира карта обеспечит держателю максимум свободы и комфорта и безупречный сервис, соответствующий статусу владельца», – сказал Селим Эргоз, Исполнительный Директор Карточного Бизнеса ЗАО «Банк Русский Стандарт».

В распоряжении владельцев Visa Infinite – услуги персонального менеджера, чьей задачей является решение всех вопросов, связанных с картой, и опыт высококлассной команды консьерж-службы, призванной взять на себя часть как самых рядовых повседневных вопросов, так и планирования исключительных событий и решения нестандартных задач: от подбора няни для ребенка или резервирования столика в ресторане до организации незабываемых торжеств или планирования путешествия в любую точку земного шара. Будь то деловая поездка в Нью-Йорк или покупка виллы на одном из островов, профессионалы консьерж-службы позаботятся обо всех сопутствующих вопросах. Помимо этого, держателям карты Visa Infinite и членам их семей во время путешествий доступна надежная страховая защита и гарантирована экстренная помощь в случае чрезвычайной ситуации, профессиональная медицинская и юридическая консультации. В комплекте с картой Visa Infinite держатель получает карту Priority Pass, которая обеспечит свободный доступ более чем в 600 VIP-залов международных аэропортов по всему миру. Держатели карты Visa Infinite автоматически становятся участниками программы лояльности «Мир привилегий Visa», которую платежная система с успехом развивает вот уже более 3 лет. В рамках программы предоставляется целый ряд специальных предложений в таких областях как путешествия, покупки, рестораны, спорт, музыка, приключения и прочие удовольствия жизни. Участие в программе гарантирует держателю исключительное отношение везде, где бы он ни расплачивался картой.

Оформить карту Visa Infinite можно в премиальных офисах банка, дополнительная информация доступна по телефонам круглосуточной службы поддержки клиентов 8 495 644 0 644 или 8 800 200 4 300 и на сайте банка www.rsb.ru.

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на сайте: www.rsb.ru.



