Банк Русский Стандарт, Miles & More International и Visa объявляют о заключении долгосрочного соглашения

В рамках данного соглашения банк становится партнером по продвижению ко-брендинговых карточных продуктов Miles & More в России на базе платежной системы Visa

Компания Miles & More International, ведущая европейская программа лояльности для часто летающих пассажиров, компания Visa, одна из лидирующих глобальных платежных систем в мире, и ведущий эмитент кредитных карт в России – Банк Русский Стандарт – объявляют о начале долгосрочного сотрудничества по выпуску ко-брендинговых карт на территории Российской Федерации.

В рамках подписанного соглашения о партнерстве российским потребителям будут представлены самые современные для рынка банковских карт России услуги и преимущества, объединяющие высочайшие стандарты программы лояльности Miles & More, инновационные платежные решения Visa и 15-летний опыт Банка Русский Стандарт в разработке и продвижении кредитно-карточных продуктов мирового уровня для потребителей в России.

Программа Miles & More позволяет своим участникам накапливать мили Miles & More, которые могут быть использованы для бронирования премиальных авиабилетов и повышения класса перелета на рейсах авиакомпаний-участников, а также получать целый ряд дополнительных услуг и преимуществ у других партнеров программы.

«Россия – очень важный для Miles & More рынок, здесь мы впервые расширяем портфель наших банковских партнеров и предоставляем участникам нашей программы возможность накапливать мили, пользуясь как дебетовыми, так и кредитными картами российского банка. Мы стремимся стать еще более привлекательными для наших российских клиентов и предоставлять актуальные для рынка и удобные сервисы, именно поэтому мы выбрали Банк Русский Стандарт в качестве первого в истории Miles & More российского банка-партнера. Уже с 2015 года участники Miles & More смогут накапливать мили, приобретая товары и услуги по платежным картам Visa Русский Стандарт Miles & More», - рассказала Елена Левичева, глава представительства Miles & More International GmbH в России.

«Ко-брендинговые карты Visa с программами лояльности для часто летающих пассажиров являются самыми популярными среди активных пользователей банковских карт Visa. Кроме того, наши исследования показывают, что среди туристов в Европе наиболее активно тратят деньги на поездки именно россияне, причем в будущем они планируют увеличить бюджет на эти расходы . Это значит, что ко-брендинговые продукты для любителей путешествий станут еще более востребованными. Поэтому для Visa партнерство с Банком Русский Стандарт и Miles and More является проектом стратегической важности, и мы надеемся, что в рамках нашего долгосрочного соглашения на рынке появятся качественно новые ко-брендинговые продукты Visa, которые будут отвечать всем требованиям искушенных путешественников, ценящих удобство и выгодные покупки», - отметил Эндрю Торре, генеральный директор Visa в России.

«Ко-брендинговые карточные продукты, выпускаемые совместно с лидирующими компаниями мира, – одно из ключевых и наиболее успешных направлений бизнеса Банка Русский Стандарт. Сегодня мы объявляем о новом значимом партнерстве для потребителей в России и национального рынка банковских карт, включая кредитные, и я рад, что именно Банк Русский Стандарт совместно с Visa выбраны в качестве стратегических партнеров крупнейшей программы лояльности Miles & More. Наш уникальный опыт в создании карточных продуктов, инновационные разработки и высокий уровень сервиса предоставляют всем российским потребителям возможность путешествовать с максимальным удобством и комфортом, совершая привычные полеты их любимой авиакомпанией или используя мили в широкой сети партнеров программы лояльности», - сказал Селим Эргоз, Исполнительный Директор Карточного Бизнеса Банка Русский Стандарт.

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на официальном сайте www.rsb.ru.